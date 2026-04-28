Le café, bon pour le moral et les intestins ?

Selon une récente étude, le café aurait un effet positif sur l’humeur et la bonne santé intestinale.

Longtemps considéré comme une simple boisson stimulante, le café continue de faire l’objet de nombreuses recherches scientifiques, et ses effets sur la santé semblent de plus en plus positifs. Une nouvelle étude récente de l’Université de Cork en Irlande apporte un éclairage supplémentaire en suggérant que la consommation de café pourrait avoir des effets bénéfiques non seulement sur l’humeur, mais aussi sur la santé intestinale.

Les chercheurs ont observé que les personnes consommant régulièrement du café présentent une composition différente de leur microbiote intestinal par rapport aux non-consommateurs. Cette différence est associée à une meilleure diversité bactérienne, un élément généralement lié à une bonne santé digestive. Certaines bactéries bénéfiques, impliquées dans la protection contre les agents pathogènes, seraient plus présentes chez les buveurs de café.

Mais l’intérêt de cette étude ne s’arrête pas au système digestif. Les résultats indiquent également un lien entre consommation de café et amélioration de l’humeur. Les participants habitués à boire du café semblent présenter des niveaux de stress plus faibles et une meilleure stabilité émotionnelle. Ces effets seraient liés à l’axe intestin-cerveau, un système de communication entre le microbiote et le cerveau qui influence notamment les émotions et le bien-être mental.

Un point particulièrement intéressant est que ces effets positifs ne dépendraient pas uniquement de la caféine. Même le café décaféiné semble produire des résultats similaires sur le microbiote et l’humeur, ce qui suggère que d’autres composés présents dans la boisson, comme les polyphénols, pourraient jouer un rôle important.

Les chercheurs rappellent toutefois que ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Les mécanismes exacts restent encore à éclaircir, et des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces observations sur de plus larges populations.