Le Salon des Métiers d’Art de Mehun-sur-Yèvre, l’incontournable !

Les 11 et 12 avril prochains, la ville de Mehun-sur-Yèvre accueille la 12e édition de son Salon des Métiers d’Art.

C’est un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs d’artisanat comme pour les professionnels du secteur. Organisé tous les deux ans, l’événement met à l’honneur des savoir-faire variés et attire une vingtaine d’exposants venus partager leur passion.

Labellisée « Ville et Métiers d’Art », Mehun-sur-Yèvre s’engage toute l’année pour valoriser ses artisans et leurs créations. Ce salon en est l’une des vitrines principales.

Explications d'Éléonore Morel, responsable du service culture, animation et tourisme de la ville : Explications d'Éléonore Morel, responsable du service culture, animation et tourisme de la ville :

Durant ces deux journées, le public pourra découvrir une grande diversité de disciplines : céramique, gravure, verrerie ou encore travail du bois. Au-delà de l’exposition, les visiteurs auront également l’occasion d’assister à des démonstrations, permettant de mieux comprendre les techniques et les gestes propres à chaque métier.

Le programme : Le programme :

Parmi les artisans présents, certains proposeront des démonstrations en direct. C’est le cas de Marie Teyssou, tapissier décorateur et fondatrice de « L’Atelier de l’Olivier », qui exerce son métier depuis 17 ans. Elle partagera avec le public les coulisses de son savoir-faire.





Marie Teyssou : Marie Teyssou :