Les Foulées d’Orléans reviennent le 14 avril !

C’est chaque année un événement incontournable pour les amoureux de course à pied. Les Foulées d’Orléans 2024 auront lieu le dimanche 14 avril, avec Vibration. Après avoir rassemblé plus de 2.000 participants l’an dernier, le rendez-vous imaginé par des salariés du Crédit Agricole Centre Loire risque encore d’attirer des milliers de curieux pour cette 9ème édition.

Les Foulées d’Orléans proposent plusieurs parcours, pour les petits comme les grands :

1 et 2km enfants, deux parcours non-chronométrés afin de permettre à tous les enfants de participer

5km et 10km

Semi-marathon

Foulées de Jeanne

Non-chronométrées, les Foulées de Jeanne sont aussi bien ouvertes aux femmes qu’aux hommes. Ce parcours de 5km doit avant tout permettre de mettre en lumière l’association Laé, un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences.

Événement caritatif

Au-delà de son aspect sportif et rassembleur, les Foulées d’Orléans sont surtout caritatives. « Notre action loin d’être symbolique est de changer les comportements, de mettre fin aux phrases discriminantes envers les femmes, de pointer du doigt l’intolérance dont elles peuvent être victimes et bien-sûr d'abolir cette violence physique et verbale dont elles sont parfois la cible », expliquent les organisateurs.

Tous les fonds récoltés grâce aux inscriptions des coureurs seront reversés à des associations. En plus de Laé, Les Foulées d’Orléans soutiennent Le Rire Médecin et Habitat et Humanisme. Depuis 2013, pas moins de 93.000 euros ont déjà été reversés à diverses associations caritatives. Pour prendre part à cette belle action, inscrivez-vous dès maintenant !