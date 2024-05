Trail de Sancerre : le 15 juin, surpassez-vous au coeur des vignes

Un cadre unique pour un événement incontournable de la région. Le Trail de Sancerre revient ce samedi 15 juin pour une 11ème édition toujours plus conviviale. Venez courir au cœur des vignes de Sancerre, sur plusieurs parcours pensés pour les grands sportifs comme les plus curieux :

Comme le réconfort vient toujours après l’effort, tous les finishers pourront se ressourcer avec la dégustation offerte d’un verre de vin et du Crottin de Chavignol. Une bouteille de Sancerre est aussi offerte à ceux qui passeront la ligne d’arrivée.

Pensé et organisé par des vignerons, le Trail de Sancerre attend 3.000 participants. En plus, le parcours La Magnum participe cette année au Challenge National Trail. L’an dernier, 2.800 dossards avaient été distribués et 400 bénévoles, principalement des familles vigneronnes, avaient contribué à organiser les courses et motiver les coureurs. Toujours dans la bonne humeur !