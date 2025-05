Nos idées sorties pour le week-end du 9 au 11 mai

Le week-end sera festif dans le Loiret avec les Fêtes Johanniques, sportif au Mans avec le Grand Prix de France moto, ou encore poétique en Essonne avec l’évènement Cerfs-volants. Une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts. Voici une liste non exhaustive d’idées sorties.

Essonne

Rendez-vous Base 217 samedi et dimanche, pour l’évènement cerfs-volants ! Pendant deux jours, le public assistera à des démonstrations impressionnantes de cerfs-volants, ainsi qu’à des spectacles et des ateliers.

Un marché des créateurs est organisé ce samedi place du vieux théâtre à Roinville. Vous irez à la rencontre des talents locaux, et découvrir des créations uniques. Une belle occasion de rencontrer des artisans professionnels et de dénicher des pièces originales.

Un grand vide grenier de printemps organisé ce samedi également à Palaiseau. Rendez-vous salle La Rigole, pour dénicher vêtements, chaussures, sacs et autres articles à petits prix.

Et on reste à Palaiseau avec la 6ème édition du Festival International d’Improvisation de Palaiseau. Rendez-vous au Théâtre de la Passerelle pour voir des troupes d’improvisations venues de France, Belgique ou Maroc s’affronter. Dès ce jeudi et jusqu’à samedi soir.

Loiret

Le traditionnel marché médiéval des fêtes johanniques à Orléans a ouvert ses portes ce mercredi au Campo Santo, et jusqu’à dimanche. À noter également qu’au Parc de Loire aura lieu ce samedi la 3ème édition d’« Escapade ». Des jeux en pleine nature, une ludothèque et cinéma en plein air, une ferme équestre et des initiations sportives sont programmées.

Amateurs de danse Hip Hop, rendez-vous au Palais des Sports d’Orléans ce samedi pour assister à la compétition The Code. Des danseurs venus de toute la France vont s’affronter devant un jury de renommée internationale.

A Jargeau, journée de fête ce samedi, pour inaugurer le nouveau pont Val de Loire. Au programme : vols en montgolfière, balades en bateau, conférences sur la construction du pont et sur la biodiversité, et foodtrucks pour se restaurer.

Enfin au Collège Les Clorisseaux à Gien, on fête le Printemps avec un marché pour le jardin. Fleurs, légumes, et bons conseils sont à dénicher auprès des producteurs, pour pouvoir réussir vos plantations. Rendez-vous ce vendredi et samedi.

Loir-et-Cher

Un marché des créateurs prend place ce dimanche au bassin du Canal de Lamotte-Beuvron. Peintres, céramistes, couturiers et autres artisans d’art exposeront leurs créations. C’est accessible de 10h à 17h30.

Une pièce de théâtre à découvrir au théâtre de la Scène BRG à Blois : « Au secours, on a un bébé ». Franck et Sophie, deux jeunes trentenaires attendent leur premier enfant et ils ne sont pas prêts... Au fur et à mesure de cette comédie, le jeune couple va expérimenter la vie quotidienne de jeunes parents et s'apercevoir que ce n'est pas de tout repos. La pièce est à découvrir ce samedi soir.

Le festival « 𝐥𝐞𝐬 𝐳𝐞𝐟𝐟𝐞́.𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐨𝐫𝐞𝐬 » aura lieu ce samedi, au port de la Creusille à Blois ! Au programme ? Des concerts, un village associatif, et de quoi se restaurer. Début des festivités à 16h.

Enfin cela n’aura pas lieu ce week-end, mais jeudi prochain : le salon 24H pour l’Emploi et la formation se tiendra au Jeu de Paume. Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir, dans divers secteurs comme l’informatique, la sécurité, le commerce ou la distribution. Ce salon gratuit et ouvert à tous.

Indre-et-Loire

La Foire Expo se poursuit à Tours ce week-end. Pour rappel, cette année, c’est le Brésil qui est mis à l’honneur. En parallèle, une fête foraine est également accessible, pour tous les amateurs de manèges !

La guinguette de Tours a officiellement débuté sa saison estivale, et ouvre ce samedi La Plage. Pour cette occasion, des jeux en bois géants seront accessibles sur les bords de Loire. Rendez-vous sur le site de la guinguette de Tours pour découvrir la programmation des soirées.

Ce dimanche se tient le festival La BD en folie à Noyant de Touraine. Des auteurs seront présents pour des séances de dédicaces à la salle Ida de l’aigle. Sera également présent Jean-Christiant Fraiscinet des Bodin’s.

Enfin dernier week-end pour découvrir l’exposition Léo, au Clos Lucé, qui retrace la création du film d’animation Léo, sortie en 2024, sur la vie de Léonard de Vinci. Les décors en taille réelle et les figurines des personnages historiques du film sont notamment à découvrir.

Cher et Indre

Week-end Carnaval de Venise au Château de Valençay. Costumes de rigueur pour cet évènement qui vous plongera dans le faste des soirées vénitiennes. 120 personnes costumées déambuleront dans le domaine, et un grand cortège est prévu à partir de 15h, samedi et dimanche.

Les jardins du Château d'Ainay-le-Vieil à découvrir ce samedi, lors de la Journée Mondiale du Topiaire. L’après-midi se terminera par un atelier dégustation bière et chocolat, avec les chocolats artisanaux Bean to Bar du monde entier, en harmonie avec la Bière La Curda créée par la Chef Maria Rodriguez du Restaurant La Volière.

Une soirée rien que pour les femmes, les mamans et entre copines… Un samedi par mois, le restaurant et bar Chez Eva à Bourges organise une soirée « Maman Danse », pour venir décompresser entre filles. Cocktails, planches et Tapas sont au programme.

Bourgogne et Allier

Le jeu de piste La Quête Fantastique, le Secret de l’Alchimiste fait escale à Auxerre ce dimanche. Rendez-vous place de l’Hôtel de ville, pour résoudre une énigme dans les rues de la ville. Il faut néanmoins s’inscrire en amont, sur le site de la Quête Fantastique, pour pouvoir participer.

Soirée année 90 / 2000 ce vendredi soir à la Poèterie de Saint-Sauveur-en-Puisaye. L’ambiance musicale vous fera faire un bond dans le passé, où porter un baggy, mettre du gloss et un ras-le-cou étaient à la mode ! DJ Set à partir de 21h, entrée à prix libre.

La foire artisanale prend place à Dun-les-Places ce samedi. Vide-greniers, manèges, pêche aux canards, et exposition de voitures anciennes sont au programme. Une foire du terroir est également à découvrir à Corbigny ce samedi.

Sarthe

Le Grand Prix de France Moto se tient dès ce vendredi et jusqu’à dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. De nombreuses animations sont programmées en parallèle de la course, et notamment des démonstrations de dragster, show aérien, et des concerts vendredi et samedi soir.

La ville du Mans et la Maison de l’Europe fête ce samedi la Fête de l’Europe, place du Jet d’eau. De nombreuses animations sont programmées, et notamment une chasse aux Tickets d’Or. 10 tickets sont cachés dans des lieux emblématiques de la ville, et des photos contenant des indices vous guideront. Chaque ticket trouvé vous permettra de recevoir un cadeau lors de la fête.

Enfin ce n’est pas ce week-end mais mardi prochain : le concert très attendu de Pierre Garnier, ancien gagnant de la Star Academy. Il sera à Antarès dans le cadre du « Chaque Seconde Tour ».

Maine-et-Loire

8000 coureurs attendus à Saumur ce dimanche, pour le marathon de Loire ! L’évènement prend de l’ampleur d’année en année, rassemblant également de nombreux spectateurs, 25 000 l’an dernier. Le village du running est installé au Parc Expo du Breil.

Une chasse au trésor organisée à Doué la Fontaine. Par équipe de 3 à 6 personnes, vous devrez résoudre des énigmes, manipuler des objets pour découvrir la piste du trésor dans une ambiance troglodytique... Plus d’infos auprès d’anjou-tourisme.

Le Centre des congrès d’Angers accueille la 2ème édition du salon de la danse ce samedi et dimanche. L’évènement réunira de nombreuses associations et centres culturels. Tous les styles de danse seront représentés. Des initiations et démonstrations sont également programmées.

Enfin encore de l’humour aux Folies Angevines ce week-end. Pièce de théâtre et matchs d’improvisation sont au programme, avec des spectacles jeune public également.