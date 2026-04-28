Madonna dévoile deux titres inédits de Confessions II

Madonna continue de préparer l’arrivée de Confessions II, son 15e album studio attendu le 3 juillet. Ce week-end, la chanteuse a choisi un cadre très symbolique pour dévoiler de nouveaux extraits : une soirée privée organisée au sein du club gay The Abbey, à West Hollywood.

Baptisé Club Confessions Los Angeles, l’événement réunissait plusieurs invités issus du monde de la musique et de la pop culture, parmi lesquels Addison Rae, Bebe Rexha, Romy du groupe The xx ou encore Symone, gagnante de RuPaul’s Drag Race. Aux côtés du producteur Stuart Price, Madonna y a proposé un showcase d’environ trente minutes.

Après avoir interprété I Feel So Free, déjà dévoilé comme premier extrait de Confessions II, la star a présenté deux nouveaux morceaux inédits : Freedom et Love Sensation. Deux titres qui confirment clairement la direction dance et house de ce nouvel album.

Confessions II prend forme avec Freedom et Love Sensation

Le premier titre, Freedom, repose sur une montée progressive et un rythme house marqué. Madonna y répète notamment « We are waiting for a freedom », dans une ambiance pensée pour le dancefloor et les clubs.