Madonna dévoile deux titres inédits de Confessions II
Publié : 28 avril 2026 à 9h24 par Iris
Madonna a présenté deux titres inédits de Confessions II lors d’une soirée privée dans un club gay de Los Angeles. Les chansons Freedom et Love Sensation confirment l’orientation dance et club de son nouvel album.
Madonna continue de préparer l’arrivée de Confessions II, son 15e album studio attendu le 3 juillet. Ce week-end, la chanteuse a choisi un cadre très symbolique pour dévoiler de nouveaux extraits : une soirée privée organisée au sein du club gay The Abbey, à West Hollywood.
Baptisé Club Confessions Los Angeles, l’événement réunissait plusieurs invités issus du monde de la musique et de la pop culture, parmi lesquels Addison Rae, Bebe Rexha, Romy du groupe The xx ou encore Symone, gagnante de RuPaul’s Drag Race. Aux côtés du producteur Stuart Price, Madonna y a proposé un showcase d’environ trente minutes.
Après avoir interprété I Feel So Free, déjà dévoilé comme premier extrait de Confessions II, la star a présenté deux nouveaux morceaux inédits : Freedom et Love Sensation. Deux titres qui confirment clairement la direction dance et house de ce nouvel album.
Confessions II prend forme avec Freedom et Love Sensation
Le premier titre, Freedom, repose sur une montée progressive et un rythme house marqué. Madonna y répète notamment « We are waiting for a freedom », dans une ambiance pensée pour le dancefloor et les clubs.
Le second morceau, Love Sensation, semble plus pop et immédiatement accessible. Plus mélodique, il pourrait logiquement devenir l’un des futurs singles de l’album. Son orientation rappelle davantage l’esprit festif et radiophonique de Confessions on a Dancefloor, auquel ce nouveau projet fait directement référence.
Le retour de Madonna à cette esthétique club n’est pas un hasard. Confessions II est de nouveau supervisé par Stuart Price, producteur historique derrière le succès mondial de Hung Up en 2005. Leur collaboration semble renouer avec cette période emblématique de sa carrière.
Très investie dans ce comeback, la chanteuse a aussi adressé un message direct à son public queer, fidèle depuis ses débuts. « Ne me décevez pas, les gays ! », a-t-elle lancé avec humour pendant la soirée.
Entre singles inédits, duo potentiel avec Sabrina Carpenter et édition vinyle spéciale en partenariat avec Grindr, Madonna construit soigneusement le retour de Confessions II, déjà présenté comme l’un des grands événements pop de l’été 2026.