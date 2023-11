Plus belle la vie : on sait quand sera diffusé le feuilleton sur TF1 !

Un retour très attendu pour certains, un moyen parfait pour faire la sieste pour d’autres… Après plus d’un an d’arrêt, Plus belle la vie reviendra sur nos écrans à partir du début d’année prochaine. La plus longue série de l’histoire de la télé française, diffusée de 2004 à 2022 avec 4665 épisodes, ne reviendra pas en soirée comme c’était le cas sur France 3.

Mais en début d’après-midi après le journal de 13h à partir du 8 janvier, annonce le PDG de TF1. Une tranche horaire choisie parce que les téléspectateurs avaient le même profil, explique Rodolphe Belmer dans les colonnes du Figaro. Une diffusion à une heure de grande écoute, puisque que 4 millions de personnes seront devant leur télé à ce moment-là.

Au meilleur de sa forme, le feuilleton qui raconte les aventures de multiples personnages d'un quartier pittoresque de Marseille a atteint des pics d’audience à 6 millions de téléspectateurs en 2008, avant de finir à 2 millions et demi de fidèles. Récemment, la série a été endeuillée par la mort de deux de ses acteurs, Michel Cordes et Marwan Berreni, qui se seraient suicidés.