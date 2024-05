Les sorties musicales du vendredi 13 mai

DUA LIPA – C’est aujourd’hui que sort le 3e et très attendu album de l’artiste franco-albanaise, Radical Optimism. On connaissait déjà l’entêtant Houdini, Training Season et Illusion, reste à découvrir les 8 autres titres de cet opus assez court, une trentaine de minutes au total. Si le dernier album de la jeune femme était électro et disco, Radical Optimism mélange Britpop et psychédélisme et diffuse une énergie contagieuse.