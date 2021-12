Road trip Vibration : nouvelle MINI Electric, la citadine idéale au quotidien

ROAD TRIP VIBRATION : 3ème ÉTAPE À BORD DE LA MINI ÉLECTRIC ROAD TRIP VIBRATION : 3ème ÉTAPE À BORD DE LA MINI ÉLECTRIC

La nouvelle MINI Cooper SE dispose de série d’un tout nouveau combiné d’instruments spécifique au modèle qui se compose d’un écran couleur de 5,5 pouces au design « Black Panel » derrière le volant. Au centre de l’écran numérique, la vitesse de conduite s’affiche sous la forme de chiffres ainsi que sur un cadran circulaire. La vitesse est également visible sur l’anneau lumineux de l’écran central – selon le mode de conduite en rouge (mode SPORT), en blanc (MID) ou en vert (GREEN et GREEN+).

Le combiné d’instruments indique également l’état de charge de la batterie haute tension, le « MINI Driving Mode » sélectionné, le statut des systèmes d’aide à la conduite et les messages « Check-Control ». S’affichent, en outre, les indications relatives à l’autonomie disponible, la puissance moteur actuelle, la température extérieure, l’heure et le kilométrage, ainsi que les messages de l’indicateur de limitation de vitesse et les indications de guidage du système de navigation. Des listes de contacts téléphoniques et de programmes audio peuvent aussi être affichées.