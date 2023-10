C’est le rendez-vous immanquable pour ne rien louper en matière de déplacements. Le salon Auto & Mobile revient au Parc Expo Tours, du 20 au 23 octobre 2023, en partenariat avec Vibration. L’événement mettra à l’honneur l’automobile et une grande variété de mobilités, avec la présence de nombreux exposants.

Au total, plus de 20 marques seront sur place, pour exposer un large choix de véhicules neufs et d’occasions. Elles présenteront les nouveautés et innovations en matière de motorisation thermique, hybride ou électrique. Il sera même possible de tester certains modèles sur le Parc Essai ! Les amateurs de voyages et d’excursions pourront par ailleurs profiter de plus de 9.000 m2 d’expositions dédiés aux véhicules de loisirs, camping-car et caravanes.