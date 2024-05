Trois enfants débarqués d'un TGV Lille-Rennes par la police, la SNCF et les parents en désaccord

Pourtant coutumiers de ce trajet Lille-Rennes, ces trois enfants, âgés de 13, 11 et 8 ans n’ont pas effectué le voyage jusqu’au bout. Une heure après leur départ, ce ne sont pas leurs mamans respectives mais la police qui sont venus à leur rencontre.

Un problème d’enregistrement

D’après la SNCF c’est par « mesure de sécurité » si ces enfants ont été confiés à la police. Si on remonte un peu le temps, cet incident prend sa source avant le départ du train.

Ces trois enfants, dont 2 sont de la même famille, voyagent fréquemment sur ce trajet et sont habituellement enregistrés par leurs parents au service « Junior & Cie » qui permet aux enfants de voyager accompagnés d’animateurs, chargés de les encadrer pendant le voyage.

Or, pour bénéficier d’une prise en charge complète et cohérente il est nécessaire d’arriver une heure avant le départ du train. La SNCF indique que les 3 enfants sont arrivés sur le quai « seulement 3 minutes avant le départ du TGV » et qu’une bonne prise en charge dans ces conditions n’était pas possible.

Le père d’Oléa, 8 ans a indiqué être « bien arrivé 1 heure avant mais je ne savais pas qu’il fallait enregistrer ma fille. D’habitude, ils bipent le billet quand on monte dans le train. L’animateur nous a demandé de laisser passer tous les enfants enregistrés. On a attendu et quand ça a été notre tour, il nous a dit qu’il restait trois minutes avant le départ et qu’il ne pouvait plus enregistrer ma fille » (propos recueillis par La Voix du Nord).

Pour Jeanne et Louis, c’est un « important accident sur l’autoroute belge qui a eu un impact sur le trajet, et je suis arrivé en retard pour cet enregistrement. Mais le train avait aussi du retard donc j’ai pu faire monter mes enfants et signaler leur présence au contrôleur, leur billet a été validé » explique à la presse locale Aymeric, leur père.

Considérés comme passagers clandestins

De son côté, la compagnie ferroviaire indique que l’intervention de la police en gare de Roissy-Charles-de-Gaulle pour faire descendre les 3 enfants du train résulte d’une manœuvre sécuritaire car « les conditions pour garantir la sécurité de l’enfant n’ont pas été réunies par les parents ».

N’étant pas enregistrés au service « Junior & Cie », les enfants n’étaient donc pas considérés comme pris en charge ni sous la responsabilité de l’équipe à bord, des raison qu'Aymeric ne comprend pas " des clandestins avec des billets, des cartes d'identités et des papiers en règle".

En colère, les parents ont dû en urgence prendre leurs voitures pour aller récupérer leurs enfants en région parisienne, la famille de Jeanne et Louis s’est retrouvé dans un fast-food avant que leur mère ne les récupère dans son véhicule pour terminer le trajet jusqu’à Rennes, leur lieu de vacances pour la semaine. Ils ont par ailleurs déposé une main courante contre la SNCF.

Quant au troisième enfant, sa maman a indiqué à La Voix du Nord l’emmener depuis samedi chez le psychologue.