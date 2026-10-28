Seize écrivains, 24 heures et un train de luxe : le défi littéraire franco-japonais de l’Oulipo

Écrire un roman en moins d’une journée, tout en traversant le Japon à bord d’un train de luxe. C’est le pari relevé par seize écrivains, réunis autour d’un projet littéraire franco-japonais inspiré de l’Oulipo, l’Ouvroir de littérature potentielle. Les auteurs ont embarqué le 22 octobre à Kyoto, avec pour objectif de terminer leur récit avant leur arrivée à Matsue, le lendemain matin.

Parmi les participants figurent notamment Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie, et Muriel Barbery, connue pour son roman L’Élégance du hérisson. À leurs côtés, huit écrivains japonais participent à cette aventure collective, qui mise sur la rencontre entre deux langues et deux cultures littéraires.

Un roman écrit à plusieurs mains

Le principe est simple en apparence : les seize auteurs doivent construire ensemble une histoire d’environ 200 pages, dont l’intrigue se déroule à bord du train qui les transporte. Chaque écrivain se voit attribuer un personnage qu’il doit faire vivre dans le récit. Les participants doivent ensuite coordonner leurs idées et leurs styles pour donner naissance à une histoire cohérente, malgré le temps limité.

Pour faciliter les échanges entre les écrivains francophones et japonais, des interprètes sont présents à bord. Une organisation indispensable pour permettre à chacun de contribuer à l’élaboration de l’intrigue et de faire dialoguer les imaginaires.

Cette expérience s’inscrit dans la tradition de l’Oulipo, mouvement littéraire fondé en 1960 qui explore les possibilités de l’écriture à travers des contraintes formelles. Ses membres, parmi lesquels Georges Perec et Italo Calvino, ont notamment expérimenté des règles destinées à stimuler la créativité.

Le projet n’est pas totalement inédit : une aventure comparable avait déjà été organisée au Canada en 2015, réunissant des écrivains de différents horizons. Cette fois, le défi se prolonge au-delà du voyage ferroviaire. Une publication du roman dans ses deux langues, le français et le japonais, est attendue courant 2027. De quoi transformer cette performance littéraire éphémère en une œuvre durable, accessible aux lecteurs des deux pays.