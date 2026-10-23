Vianney annonce deux concerts à l'Accor Arena en 2027

Vianney multiplie les rendez-vous avec son public français ! Alors que trois concerts sont déjà programmés au Zénith de Paris en avril 2027, le chanteur annonce deux nouvelles dates, cette fois dans la grande salle de l'Accor Arena.

L'artiste se produira à Bercy les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2027, dans le cadre de sa tournée accompagnant la sortie de son nouvel album, Les Évadés.

Attendu le 6 novembre 2026, ce disque marque une nouvelle étape dans la carrière de Vianney, trois ans après À 2 à 3, un album de collaborations avec notamment Zazie, Renaud, Ed Sheeran, Mika, Florent Pagny ou encore Jean-Louis Aubert.

Un album enregistré dans une cabane construite en forêt

Pour Les Évadés, Vianney a choisi une méthode de création pour le moins originale : s'isoler dans une cabane en bois qu'il a lui-même construite en pleine forêt.

Les concerts de novembre 2027 seront donc l'occasion de découvrir ces nouvelles chansons sur scène, aux côtés des titres qui ont marqué sa carrière.

Côté billetterie, la prévente de l'Accor Arena est déjà ouverte. La mise en vente générale est prévue le lundi 26 octobre 2026 à midi.

Les tarifs annoncés vont de 60 euros en catégorie 2 à 90 euros en Carré or, avec des places à 75 euros en catégorie 1.

Après ses trois Zénith au printemps, Vianney retrouvera ainsi Paris à l'automne pour deux concerts supplémentaires.