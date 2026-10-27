Lucie Bernardoni quitte la pièce dans laquelle elle jouait après dix représentations

Lucie Bernardoni est contrainte de renoncer à son nouveau projet artistique. La chanteuse de 39 ans, révélée par la Star Academy en 2004, a annoncé qu'elle quittait la pièce NAPO, après seulement dix représentations.

L'artiste évoque des « raisons personnelles et de santé », sans apporter davantage de précisions. Sa dernière apparition sur scène a eu lieu dimanche dernier, lors de la représentation de 15 heures.

Initialement, Lucie Bernardoni devait jouer dans cette comédie jusqu'au 3 janvier 2027, en alternance avec la comédienne Jeanne Pajon.

Malgré son départ anticipé, elle a tenu à saluer l'équipe du spectacle et à encourager le public à découvrir la pièce.

Un nouveau départ interrompu après la Star Academy

Écrite par Éric Delcourt et Tony Zannier, la comédie NAPO imagine le réveil de Napoléon en 2026, bien décidé à se lancer dans la course à l'élection présidentielle.

Lucie Bernardoni y interprétait la directrice de campagne de l'Empereur, un rôle qui marquait une nouvelle étape dans sa carrière artistique.

Ce retrait intervient quelques semaines après son départ de la Star Academy, où elle accompagnait les élèves depuis quatre saisons en tant que répétitrice.

Pour cette nouvelle édition, Philippine Lavrey lui a succédé, aux côtés de Fanny Delaigue.

Ancienne finaliste de la quatrième saison du télécrochet et participante de Danse avec les stars, Lucie Bernardoni avait choisi de se tourner vers le théâtre après son départ de l'émission.

Pour l'instant, elle n'a pas précisé quand elle pourrait reprendre ses activités artistiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux admirateurs lui ont adressé des messages de soutien.