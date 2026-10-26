Izïa reporte son nouvel album et sa tournée à fin 2027

Les fans d'Izïa vont devoir patienter quelques mois supplémentaires ! La chanteuse française vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle repousse la sortie de son prochain album ainsi que la tournée qui devait l'accompagner.

Initialement programmés entre décembre 2026 et mars 2027, ses concerts sont désormais reportés à l'automne 2027.

À l'origine de cette décision, un calendrier devenu trop chargé. Izïa explique avoir sous-estimé le temps nécessaire pour mener à bien ses différents projets.

« Je pensais vraiment pouvoir terminer l'album en parallèle des quatre mois de tournage pour ma série Netflix, mais j'ai vite compris qu'il était impossible d'allier les deux comme je l'avais imaginé », confie-t-elle sur Instagram.

L'artiste assure toutefois être déjà très fière de ses nouvelles chansons, mais souhaite aller plus loin dans leur réalisation avant de les dévoiler au public.