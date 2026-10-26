Izïa reporte son nouvel album et sa tournée à fin 2027
Publié : 26 octobre 2026 à 10h48 par Iris
Izïa annonce le report de son prochain album et de sa tournée, initialement prévue entre décembre 2026 et mars 2027. La chanteuse souhaite prendre davantage de temps pour finaliser son disque, après un tournage de plusieurs mois. Ses concerts sont reprogrammés à l'automne 2027.
Les fans d'Izïa vont devoir patienter quelques mois supplémentaires ! La chanteuse française vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle repousse la sortie de son prochain album ainsi que la tournée qui devait l'accompagner.
Initialement programmés entre décembre 2026 et mars 2027, ses concerts sont désormais reportés à l'automne 2027.
À l'origine de cette décision, un calendrier devenu trop chargé. Izïa explique avoir sous-estimé le temps nécessaire pour mener à bien ses différents projets.
« Je pensais vraiment pouvoir terminer l'album en parallèle des quatre mois de tournage pour ma série Netflix, mais j'ai vite compris qu'il était impossible d'allier les deux comme je l'avais imaginé », confie-t-elle sur Instagram.
L'artiste assure toutefois être déjà très fière de ses nouvelles chansons, mais souhaite aller plus loin dans leur réalisation avant de les dévoiler au public.
Izïa : son concert à l'Olympia reporté au 18 novembre 2027
Conséquence directe de ce changement de calendrier, le concert parisien d'Izïa, initialement prévu le 3 mars 2027 à l'Olympia, est déplacé au 18 novembre 2027.
D'autres rendez-vous sont également reprogrammés entre octobre et décembre 2027 :
- 22 octobre 2027 Nîmes Paloma
- 30 octobre 2027. ST Malo La Nouvelle Vague
- 5 novembre 2027 Nancy L'Autre Canal
- 6 novembre 2027 Strasbourg La Laiterie
- 12 novembre 2027 Dijon La Vapeur
- 18 novembre 2027 Paris L'Olympia
- 25 novembre 2027 Toulouse / Ramonville Le Bikini
- 30 novembre 2027 Bruxelles Ancienne Belgique
- 4 décembre 2027 La Roche-sur-Yon Quai M
- 7 décembre 2027 Marseille Le Cepac Silo
- 10 décembre 2027 Besançon La Rodia
- 16 décembre 2027 La Rochelle La Sirène
Les billets déjà achetés restent valables pour les nouvelles dates.
Pour l'instant, aucune nouvelle date de sortie n'a été annoncée pour l'album.
Ce prochain disque succédera à La Vitesse, paru en 2022, qui contenait notamment Mon cœur, un titre certifié platine et cumulant plus de 30 millions d'écoutes en streaming.
Ces dernières années, Izïa s'est également consacrée à sa carrière d'actrice, apparaissant dans Sur les chemins noirs, Juliette au printemps et Le Gang des Amazones.
La chanteuse préfère donc prendre le temps de terminer son nouveau projet avant de retrouver son public sur scène à la fin de l'année 2027.