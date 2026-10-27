Soprano invite Ebony a chanter les inégalités sur son nouveau single

Le choc des générations chante la désillusion. Soprano invite Ebony sur son nouveau single Hibernatus, disponible depuis le vendredi 23 octobre 2026. Sur une production pop rythmée par les violons, les deux artistes chantent l’espoir d’un homme du passé confronté au réel et à l’avenir.

Comme il l’a déjà fait de nombreuses fois en 20 ans de carrière, Soprano dénonce les nombreuses inégalités sociétales qui perdurent depuis des décennies, tout en gardant espoir. De sa voix grave mais néanmoins puissante, l’ancienne finaliste de la Star Academy vient assurer le refrain, dans lequel elle prolonge la réflexion du titre.

Pour mettre en images l’idée originale du single, un clip a également été dévoilé ce vendredi. On y voit un Soprano grimé et complètement perdu dans une époque qu’il ne comprend pas. Changée en avatar numérique, Ebony l’incite à garder la tête haute. Dans ce single, qui résonne avec le climat français actuel, Soprano annonce les messages qu’il délivrera lors de sa tournée des stades en juin 2027.