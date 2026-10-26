Léa Doffey prépare ses premiers concerts après l’annonce de son album « Carriça »

Depuis la fin de son aventure télévisée, Léa Doffey construit progressivement sa carrière solo. Après les singles Dis-moi et Mâl(e) accompagnée, la chanteuse suisse a dévoilé le morceau-titre de son premier album, Carriça, dont la sortie est fixée au 4 décembre.

Composé de quatorze titres, ce premier disque doit permettre à l’artiste d’affirmer son identité musicale au-delà des reprises et des prestations qui l’ont fait connaître auprès du grand public. L’annonce de concerts en son nom propre s’inscrit également dans cette continuité, avec l’ambition de faire vivre ses nouvelles chansons devant son public.

Un premier rendez-vous parisien au Trianon

Léa Doffey donne rendez-vous à ses fans le 15 mars 2027 au Trianon, à Paris et le 21 mars 2027 à l’Alhambra de Genève, sur ses terres suisses. Ces dates marquent une nouvelle étape dans son parcours, quelques mois seulement après la finale de la treizième saison de la Star Academy, qu’elle avait disputée face à Ambre.

La scène lui offrira l’occasion de présenter ses premiers titres dans un format live et de créer un lien direct avec les spectateurs qui la suivent depuis l’émission. Les préventes ouvriront ce mercredi à 10h avant la mise en vente générale ce jeudi à 10h.