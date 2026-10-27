Marine prête de nouveau sa voix à un personnage du prochain film Angry Birds

Marine aurait-elle pris goût au grand écran ? Si elle n'est pas encore à l'affiche d'un film et n'a pas entamé de carrière d'actrice, la gagnante de la Star Academy 2025 semble se plaire dans le doublage. Après Bob l'Éponge : Un pour tous, tous pirates, Marine a prêté sa voix à June dans Angry Birds : La grande envolée, attendu au cinéma le 23 décembre 2026.

Il s'agit d'une nouvelle collaboration avec Paramount Pictures, dans laquelle Marine donne vie à June, une adolescente rebelle de 13 ans. Fille de Red et Silver, elle a un tempérament volcanique et rêve de liberté, d'indépendance et surtout… qu'on lui fiche la paix ! Autant dire que son célèbre papa, pourtant expert en coups de sang, risque bien de trouver plus fort que lui !