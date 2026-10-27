Marine prête de nouveau sa voix à un personnage du prochain film Angry Birds
Publié : 27 octobre 2026 à 17h33 par Elodie Quesnel
Après le film Bob l'Éponge, Marine prête de nouveau sa voix à un personnage de dessin animé : June pour Angry Birds qui sortira au cinéma le 23 décembre. Fin d'année chargée pour l'ex Star Académicienne qui sortira aussi son nouvel album le 27 novembre.
Marine aurait-elle pris goût au grand écran ? Si elle n'est pas encore à l'affiche d'un film et n'a pas entamé de carrière d'actrice, la gagnante de la Star Academy 2025 semble se plaire dans le doublage. Après Bob l'Éponge : Un pour tous, tous pirates, Marine a prêté sa voix à June dans Angry Birds : La grande envolée, attendu au cinéma le 23 décembre 2026.
Il s'agit d'une nouvelle collaboration avec Paramount Pictures, dans laquelle Marine donne vie à June, une adolescente rebelle de 13 ans. Fille de Red et Silver, elle a un tempérament volcanique et rêve de liberté, d'indépendance et surtout… qu'on lui fiche la paix ! Autant dire que son célèbre papa, pourtant expert en coups de sang, risque bien de trouver plus fort que lui !
Une fin d'année 2026 bien chargée pour Marine
En plus de faire la promotion du film Angry Birds, Marine sera également sur le pont pour présenter son deuxième album, Le feu, le brasier, le magma, attendu le 27 novembre. Son premier single, Tricheur, est déjà bien présent sur les ondes.
Elle tentera de faire mieux qu’avec son premier album, Cœur maladroit, qui a franchi le cap des 150 000 ventes. De son côté, son tube Ma faute, certifié diamant, cumule plus de 100 millions de streams.