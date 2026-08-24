Un patient survit plus de 100 jours avec un cœur artificiel : une première mondiale

En Australie, un patient atteint d'une insuffisance cardiaque terminale est devenu le premier au monde à vivre plus de 100 jours grâce à un cœur artificiel complet, avant de recevoir une greffe.

L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été opéré en novembre 2024 à l'hôpital St Vincent de Sydney. Son cœur défaillant a été entièrement remplacé par un dispositif appelé BiVACOR. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, il a même pu rentrer chez lui en attendant qu'un donneur compatible soit trouvé. Plus de trois mois après son implantation, il a finalement reçu un cœur humain avec succès.

La particularité de ce cœur artificiel est qu'il ne fonctionne pas comme un cœur classique. Il ne bat pas. À la place, une unique pompe rotative propulse le sang en continu dans l'organisme. Cette turbine est maintenue en lévitation magnétique, sans contact mécanique, ce qui limite les frottements, réduit l'usure et diminue le risque de panne. Conçu en titane, l'appareil remplace complètement les deux ventricules du cœur.

Ce patient est seulement le sixième à bénéficier de cette technologie, mais le premier à survivre aussi longtemps avec cet implant. Les précédents essais n'avaient permis de maintenir les patients en vie que quelques semaines, jusqu'à un maximum de 27 jours avant une transplantation.

Pour l'instant, le BiVACOR est utilisé comme une solution temporaire. Son objectif est de maintenir en vie les patients les plus gravement malades jusqu'à ce qu'un cœur compatible soit disponible. Mais les chercheurs voient déjà plus loin. À terme, ils espèrent que ce type de cœur artificiel pourra devenir une alternative durable à la greffe, notamment pour répondre à la pénurie chronique de donneurs.

Les maladies cardiovasculaires restent aujourd'hui la première cause de décès dans le monde, tandis que le nombre de cœurs disponibles pour une transplantation est très insuffisant. Cette première mondiale ne signifie donc pas que les greffes appartiennent au passé. En revanche, elle montre qu'un cœur artificiel complet peut désormais faire vivre un patient pendant plusieurs mois, une étape majeure qui ouvre de nouvelles perspectives pour la chirurgie cardiaque.