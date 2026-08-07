Tayc et Didi B dévoilent le single le plus dansant de l’année

Tayc veut faire danser la fin de l’été ! Aux côtés de l’artiste Ivoirien Didi B, le franco-camerounais sort sa meilleure instrumentale afrobeat pour Salo, son nouveau single dévoilé ce vendredi 7 août. Les deux chanteurs évoquent l’histoire d’une femme au cœur brisé, tout en rendant hommage aux grandes figures camerounaises. Des racines qu’il honorera le 19 décembre prochain, lors de son concert au palais des sports de Yaoundé. Une recette aussi simple qu’efficace qui donne des envies irrésistibles de danser.