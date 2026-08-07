Tayc et Didi B dévoilent le single le plus dansant de l’année
Publié : 7 août 2026 à 11h18 par Robin LECOMTE
Crédit image: Capture d'écran Instagram Tayc
Alors qu’il vient d’annoncer un concert au Cameroun pour la fin d’année, Tayc rend un nouvel hommage à ses racines africaines. Avec le chanteur Ivoirien Didi B, ils dévoilent le single Salo, ce vendredi 7 août.
Tayc veut faire danser la fin de l’été ! Aux côtés de l’artiste Ivoirien Didi B, le franco-camerounais sort sa meilleure instrumentale afrobeat pour Salo, son nouveau single dévoilé ce vendredi 7 août. Les deux chanteurs évoquent l’histoire d’une femme au cœur brisé, tout en rendant hommage aux grandes figures camerounaises. Des racines qu’il honorera le 19 décembre prochain, lors de son concert au palais des sports de Yaoundé. Une recette aussi simple qu’efficace qui donne des envies irrésistibles de danser.