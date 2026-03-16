Pierre Garnier de retour... enfin presque !

Un repos bien mérité. Après avoir enchaîné un premier album et une tournée à la suite de sa victoire à la Star Academy, Pierre Garnier avait décidé de prendre un peu de temps pour lui à la fin de l’année 2025.

Il était d’ailleurs absent de la troupe des Enfoirés lors des sept concerts donnés à l’Accor Arena de Paris en janvier. Le chanteur avait simplement fait une rapide apparition lors de la cérémonie des Victoires de la Musique fin février, ou encore au Zénith de Caen pour assister au concert de la Star Academy, accompagné d’Héléna et de Joseph Kamel.