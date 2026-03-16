Pierre Garnier de retour... enfin presque !
Publié : 11h44 par Elodie Quesnel
En mode pause depuis la fin de sa tournée triomphale, Pierre Garnier est sorti de son silence pour annoncer une bonne nouvelle à ses fans.
Un repos bien mérité. Après avoir enchaîné un premier album et une tournée à la suite de sa victoire à la Star Academy, Pierre Garnier avait décidé de prendre un peu de temps pour lui à la fin de l’année 2025.
Il était d’ailleurs absent de la troupe des Enfoirés lors des sept concerts donnés à l’Accor Arena de Paris en janvier. Le chanteur avait simplement fait une rapide apparition lors de la cérémonie des Victoires de la Musique fin février, ou encore au Zénith de Caen pour assister au concert de la Star Academy, accompagné d’Héléna et de Joseph Kamel.
Un premier DVD Live
À l’occasion de son 26ᵉ anniversaire, que ses fans n’ont pas oublié de lui souhaiter, Pierre Garnier leur a réservé une belle surprise. Non pas un deuxième album, mais l’annonce de la sortie, dans un mois, de son premier DVD live. Il sera disponible à partir du 10 avril au format DVD, mais aussi en vinyle. Une précommande est déjà disponible.