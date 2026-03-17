The Voice : Mathilda accuse la production de plagiat

Lors de l’émission diffusée le 7 mars, les téléspectateurs ont découvert la candidate Carla-Marie interpréter une version modernisée de Carmen, célèbre air d’opéra signé Georges Bizet. Sa prestation, aux accents hispanisants, a séduit les coachs, parmi lesquels Amel Bent, Lara Fabian, Florent Pagny et Tayc.

Nouvelle polémique pour The Voice. La chanteuse Mathilda accuse la production du télé-crochet d’avoir repris l’une de ses créations sans la créditer.

Sur ses réseaux sociaux, Mathilda affirme que la version interprétée dans The Voice reprend directement son adaptation du morceau. Une relecture qu’elle décrit comme une proposition artistique originale, mêlant influences andalouses, palmas et guitare flamenca.

Mais très vite, une voix s’est élevée pour dénoncer cette performance.

Selon elle, cette version est protégée, ayant été déposée à la Sacem. Si la chanteuse précise que la candidate n’est pas en cause, elle pointe clairement la responsabilité de la production.

Elle dénonce des pratiques qu’elle juge abusives et appelle au respect du travail des artistes indépendants, estimant que ces derniers ne doivent pas être utilisés sans reconnaissance.

Mathilda révèle également qu’un autre de ses titres, Évidemment/Shoganai, a été diffusé dans le portrait d’une candidate lors de la même émission. Une utilisation qui, cette fois, ne lui pose pas de problème.

La chanteuse fait ainsi la distinction entre une simple diffusion musicale et une reprise artistique non créditée, qu’elle considère plus problématique.

Face à ces accusations, la société ITV Studios France, qui produit The Voice, a réagi. Elle affirme que les droits ont bien été déclarés et que l’artiste sera mentionnée dans les documents officiels liés à la diffusion.

Une réponse qui ne semble pas totalement apaiser la polémique, alors que le débat sur le respect des créations dans l’industrie musicale reste plus que jamais d’actualité.