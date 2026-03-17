Raye dévoile la tracklist de son prochain album

Elle a fait une entrée fracassante sur les ondes avec son tube Where Is My Husband !. La chanteuse britannique Raye dévoile petit à petit son nouvel album, attendu pour le 27 mars prochain : This Music May Contain Hope.

Il y a quelques jours, c’est sur ses réseaux sociaux que Raye a dévoilé la tracklist (la liste des chansons) de son album. De manière assez originale, puisqu’on la voit tenir un cahier où sont listées les 17 chansons qui composent ce deuxième album.

17 titres regroupés par saison, en débutant par l’automne. Suivent l’hiver, puis le printemps, où figure le second titre de l’album, Nightingale Lane, avant de terminer par l’été, où apparaît le désormais cultissime Where Is My Husband.

Pour cet album, Raye s’est aussi entourée de grands noms de la musique, comme la légende de la soul Al Green sur le titre Goodbye Henri, dans la partie printemps. Ou encore le célèbre compositeur de musique de film Hans Zimmer, en charge de l’orchestration du morceau intitulé Click Clack Symphony pour la saison hiver.