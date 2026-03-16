Rosalia débute sa tournée mondiale à Lyon... et ce n'est pas par hasard !

Ce n’est pas en Espagne, son pays natal, que Rosalia débute sa tournée mondiale pour défendre son quatrième et dernier album Lux. Mais bien en France. Ce lundi 16 mars, elle donnera son premier concert à la LDLC Arena de Lyon avant de faire vibrer le public parisien les 18 et 20 mars à l’Accor Arena.

Pourquoi ce choix de commencer le "Lux Tour" en France ? Dans le journal Le Parisien, Angelo Gopee, patron de Live Nation France, a révélé les raisons de ce démarrage à Lyon. "C’est un choix logique et pratique. L’équipe de Rosalia voulait commencer sa tournée mondiale en Europe et il y a tellement de concerts partout, tout le temps, qu’il a fallu jongler pour trouver une salle de la bonne taille." Il a tout de même rappelé et souligné que la chanteuse n’a pas oublié l’accueil que le public français lui a accordé, notamment lors de son concert au festival We Love Green en 2019, qui s’était déroulé devant une foule immense.

L’artiste avait aussi terminé sa dernière tournée, le "Motomami World Tour", en France fin 2022 avec un concert à l’Accor Arena de Paris. Une façon peut-être pour elle de boucler la boucle.