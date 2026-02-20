Violences envers les femmes : Darmanin veut combler les failles de la justice

Le ministre de la justice, Gérald Darmanin, a annoncé la création d’un guichet national des téléphones “grave danger”, destiné à renforcer le suivi des plaintes et à réduire les délais d’intervention.

La justice française accuse encore des retards et des dysfonctionnements criants dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Selon le ministre, le système judiciaire présente des “failles” persistantes : près de 70 % des plaintes pour violences graves seraient classées sans suite, et certaines affaires peuvent attendre jusqu’à six ans avant jugement. Des chiffres alarmants, qui interrogent sur l’efficacité de la procédure et la protection des victimes.

Le problème trouve en grande partie son origine dans l’article 40 du Code de procédure pénale. Celui-ci impose à tout officier de police ou fonctionnaire ayant connaissance d’un crime ou d’un délit de transmettre l’information au procureur. Mais la décision finale revient au procureur, qui peut ne pas poursuivre une affaire, même en cas de violences graves. Les motifs sont variés : preuves jugées insuffisantes, témoignages considérés peu fiables, ou priorité donnée à d’autres dossiers.

C’est précisément ce mécanisme que le nouveau guichet national entend contourner. Désormais, toute plainte signalée comme “grave danger” sera remontée immédiatement à un niveau de contrôle supérieur. Le procureur ne pourra plus classer l’affaire sans suite sans fournir une justification formelle. L’objectif est double : réduire la subjectivité des décisions et accélérer l’examen des plaintes, offrant ainsi une protection plus efficace aux victimes.

Si le texte de loi lui-même ne change pas, la manière dont la justice est appliquée évolue donc. Ce guichet national marque une étape importante dans la lutte contre les violences faites aux femmes, en garantissant que les situations les plus critiques ne soient plus traitées avec négligence. Les associations de défense des victimes et les experts du droit observent avec attention la mise en place de ce dispositif, qui pourrait transformer le suivi judiciaire des cas les plus urgents.

En somme, ce nouvel outil n’est pas une réforme législative, mais un changement dans la gouvernance et le contrôle des décisions judiciaires, visant à combler des failles longtemps dénoncées et à offrir une réponse plus rapide et plus sécurisée aux victimes.