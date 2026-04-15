Billie Eilish dévoile une nouvelle bande-annonce de son film-concert
Publié : 15 avril 2026 à 14h34 par Elodie Quesnel
Billie Eilish dévoile un nouveau trailer explosif de son film-concert co réalisé avec James Cameron.
C’est un événement à ne pas manquer. Le 8 mai prochain, les fans de Billie Eilish ont rendez-vous dans les salles obscures pour découvrir son film-concert Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), co-réalisé par le cinéaste de renom James Cameron.
Capté lors de son passage à Manchester, en Angleterre, ce concert promet une expérience immersive grâce à une réalisation en 3D spectaculaire. De quoi vous laisser bouche bée, selon James Cameron lui-même. Mais au-delà du show, le film offrira surtout un accès privilégié aux coulisses de cette tournée hors norme.
Une nouvelle bande annonce
Dans ce nouveau trailer, on découvre notamment comment Billie Eilish arrive aux abords de la scène : transportée dans une boîte pour être la plus discrète possible. L'artiste se livre également et n'hésite pas à faire quelques confidences, notamment sur sa façon de se connecter avec son public ou encore sur sa passion pour les chiens, qui lui permettent, à elle comme à ses équipes, de faire baisser leur stress.