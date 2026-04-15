Billie Eilish dévoile une nouvelle bande-annonce de son film-concert

C’est un événement à ne pas manquer. Le 8 mai prochain, les fans de Billie Eilish ont rendez-vous dans les salles obscures pour découvrir son film-concert Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), co-réalisé par le cinéaste de renom James Cameron.

Capté lors de son passage à Manchester, en Angleterre, ce concert promet une expérience immersive grâce à une réalisation en 3D spectaculaire. De quoi vous laisser bouche bée, selon James Cameron lui-même. Mais au-delà du show, le film offrira surtout un accès privilégié aux coulisses de cette tournée hors norme.