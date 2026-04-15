Taylor Swift domine les nominations aux American Music Awards 2026
Publié : 15 avril 2026 à 16h57 par Elodie Quesnel
Taylor Swift est nominée dans huit catégories et domine cette nouvelle édition des American Music Awards qui se tiendront le 25 mai prochain à Las Vegas.
Elle fait un retour fracassant ! Absente l’an dernier, Taylor Swift revient en force avec pas moins de huit nominations aux American Music Awards 2026. La cérémonie, qui célèbre chaque année les plus grandes stars de la pop culture américaine, se tiendra le 25 mai prochain à Las Vegas.
La chanteuse, actuellement en train de préparer son mariage, est notamment en lice dans les catégories artiste de l’année, chanson de l’année pour The Fate of Ophelia et album de l’année pour The Life of a Showgirl.
Déjà détentrice du record, Taylor Swift reste l’artiste la plus récompensée de l’histoire des AMA, avec pas moins de 40 trophées remportés ces dernières années.
D'autres artistes lui emboitent le pas
N'oublions pas d'évoquer les autres artistes qui se produiront sur la scène du MGM Grand Garden Arena, le 25 mai prochain, à Las Vegas. Sabrina
Et ce n’est pas tout ! D’autres stars feront vibrer la scène du MGM Grand Garden Arena, le 25 mai prochain à Las Vegas. Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr et Morgan Wallen s’invitent aussi à la fête, chacun avec pas moins de sept nominations. Rien que ça !
Et impossible de passer à côté du phénomène K-Pop Demon Hunter. Les voix du film, EJAE, Audrey Nuna et Rei Ami, sont elles aussi de la partie : nommées respectivement dans les catégories chanson de l’année, meilleure performance vocale et meilleure chanson pop pour Golden. Un titre déjà auréolé de succès, puisqu’il a remporté cette année l’Oscar de la meilleure chanson originale.