Taylor Swift domine les nominations aux American Music Awards 2026

Elle fait un retour fracassant ! Absente l’an dernier, Taylor Swift revient en force avec pas moins de huit nominations aux American Music Awards 2026. La cérémonie, qui célèbre chaque année les plus grandes stars de la pop culture américaine, se tiendra le 25 mai prochain à Las Vegas.

La chanteuse, actuellement en train de préparer son mariage, est notamment en lice dans les catégories artiste de l’année, chanson de l’année pour The Fate of Ophelia et album de l’année pour The Life of a Showgirl.

Déjà détentrice du record, Taylor Swift reste l’artiste la plus récompensée de l’histoire des AMA, avec pas moins de 40 trophées remportés ces dernières années.