CO’Met Orléans Open fête ses 20 ans !

Au programme : 8 jours de compétition, à suivre sur le Court Central de l’Arena, mais aussi à Saint-Cyr-en-Val US Tennis, qui accueillera 3 matchs de simple du tableau final, des matchs de double et de qualification, ainsi que des entraînements. 32 joueurs en simple, 24 en qualification et 16 paires de double participeront à cette nouvelle édition.

Des joueurs du TOP 100

Le CO’Met Orléans Open est le 5ème tournoi ATP Français et le 13ème tournoi ATP Indoor au monde, toutes catégories. Chaque année, il accueille des joueurs du monde entier, et révèle les talents du tennis de demain. 14 joueurs du TOP 30, comme Jannick Sinner, Alexander Zverev ou encore Ugo Humbert (en 2010) ont notamment foulé le Court Central du tournoi.

Pour cette 20ème édition, les deux premières têtes de série annoncées sont le Finlandais Emil Ruusuvuori (N.83) et le Belge Raphaël Colignon (N.107). Il y aura également des Français en lice : Pierre-Hugues Herbert (vainqueur du tournoi en 2016), Hugo Gaston, le finaliste de la précédente édition Harold Mayot (N°152), Calvin Hemery (n°185) et Hugo Grenier (n°188).

Le programme

La 20ème édition du CO’Met Orléans Open débutera donc le dimanche 21 septembre, à partir de 10h, par les qualifications. Pour la 3ème année, l’entrée sera gratuite pour le public, pour voir 6 matchs de qualification sur le court central à l’Aréna. Les 6 autres matchs de qualifications du dimanche se dérouleront à partir de 10 heures au Tennis Club de Saint Cyr en Val. L’entrée sera également gratuite.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE : qualifications, à partir de 10h00

LUNDI 22 SEPTEMBRE : qualifications et 1er tour en simple, à partir de 11h00

MARDI 23 SEPTEMBRE : 1er tour du simple et du double, à partir de 11h00

MERCREDI 24 SEPTEMBRE : 1er tour et 8ème de finales, à partir de 11h00

JEUDI 25 SEPTEMBRE : 8èmes de finale, à partir de 11h00

VENDREDI 26 SEPTEMBRE : ¼ de finale, à partir de 12h00

SAMEDI 27 SEPTEMBRE : ½ finales, à partir de 14h00

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : Finales, à partir de 14h30

Et pour suivre toute l’actualité du tournoi et accéder à la billeterie, rendez-vous sur le site du CO’Met Orléans Open.

A noter que l'an prochain, le tournoi change de dates pour éviter la concurrence du circuit asiatique. L'édition 2026 se tiendra du 8 au 15 novembre.