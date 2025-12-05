Parmi la multitude d'albums jeunesse qui sortent chaque année, il n'est jamais facile de faire un choix pour ses enfants, surtout à l'approche des fêtes. Parfois, la différence se trouve dans des projets locaux, comme Le jardin des émotions. Créé par Biloba studio, alias Chérine Machado, cette série de livres jeunesse reprend des thèmes sérieux et complexes, pour les porter à hauteur d'enfant.

Cette jeune Blésoise de 22 ans est partie de rien. Aucune école, aucun cours de dessin, seulement son esprit et ses crayons et elle l'assume, "j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur". Enfin, pas vraiment, le regard artistique se travaille depuis des générations dans la famille de Chérine. C'est particulièrement sa grand-mère qui l'a initié à l'écriture. Chez sa mère, fleuriste-entrepreneuse, c'est plutôt l'esprit de débrouillardise et de commerce dont Chérine a hérité.

De la débrouillardise, il lui en a fallu. Dessinatrice depuis sa plus tendre enfance, Chérine cherche son style personnel, au fil des années, "on me dit beaucoup que mon style est un peu manga", affirme-t-elle. L'ancienne étudiante en ressources humaines lâche tout pour se consacrer à sa passion. Depuis plus d'un an, la jeune autrice est passée à l'étape suivante : écrire des livres. "Je voulais vendre des cartes postales, des stickers, des choses comme ça, et puis à un moment, je me suis dit, je ne peux pas juste vendre ça, il n'y a pas d'histoire derrière", explique Chérine Machado. C'est en voyant que sa petite sœur n'arrive pas à comprendre les sujets sérieux qu'on lui enseigne en classe qu'elle a le déclic.







L'autisme, un grand thème pour un grand projet

Dès lors, Chérine se lance dans une histoire à partir d'une illustration qu'elle avait déjà réalisée. Elle emploie des mots simples et percutants, tout en les imprégnant de poésie et de magie, pour qu'ils collent à ses dessins. L'auteure joue sur les émotions de ses jeunes lecteurs, pour véhiculer encore plus simplement son message. Elle exploite au maximum ses dessins aux couleurs douces et rassurantes, dessine des personnages enfantins et des décors simples mais envoûtants. Après un assemblage minutieux, elle voit naître son premier ouvrage, Le Jardin des émotions, Livre 1 : L'autisme.

Tout au long de l'album, Chérine propose aux lecteurs un regard différent sur l'autisme à travers un duo fraternel. Loin de toute volonté de jugement, l'autrice souhaite que ses lecteurs s'identifient aux personnes qui vivent avec ce handicap. Selon la maison de l'autisme, "en France, près d’une personne sur 100 serait concernée par l’autisme". Un chiffre qui montre bien l'importance du sujet dès le plus jeune âge.

Pour cela, elle rencontre des parents d'enfants autistes, se rend dans des écoles pour en parler avec des élèves, écoute les appréciations et conseils de chacun… Un parcours pas toujours facile, mais nécessaire, "des personnes m'ont dit "l'autisme, c'est un handicap pur". Le fait que j'en parle en tant que super-pouvoir, certains ont été vexés. Mais d'autres m'ont dit, "chacun est libre de voir son handicap comme il le veut, une force ou une faiblesse.""