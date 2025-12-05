"Le jardin des émotions" : des albums illustrés locaux, pour ouvrir les enfants à des sujets sensibles
Publié : 5 décembre 2025 à 16h31 par Robin Lecomte
À Blois, l'autrice et dessinatrice Chérine Machado sort ses premiers albums illustrés, "Le jardin des émotions", pour sensibiliser les enfants à des sujets sensibles. À travers des couleurs pastelles et un parcours atypique, elle exprime sa patte artistique pour convaincre le public.
Parmi la multitude d'albums jeunesse qui sortent chaque année, il n'est jamais facile de faire un choix pour ses enfants, surtout à l'approche des fêtes. Parfois, la différence se trouve dans des projets locaux, comme Le jardin des émotions. Créé par Biloba studio, alias Chérine Machado, cette série de livres jeunesse reprend des thèmes sérieux et complexes, pour les porter à hauteur d'enfant.
Cette jeune Blésoise de 22 ans est partie de rien. Aucune école, aucun cours de dessin, seulement son esprit et ses crayons et elle l'assume, "j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur". Enfin, pas vraiment, le regard artistique se travaille depuis des générations dans la famille de Chérine. C'est particulièrement sa grand-mère qui l'a initié à l'écriture. Chez sa mère, fleuriste-entrepreneuse, c'est plutôt l'esprit de débrouillardise et de commerce dont Chérine a hérité.
De la débrouillardise, il lui en a fallu. Dessinatrice depuis sa plus tendre enfance, Chérine cherche son style personnel, au fil des années, "on me dit beaucoup que mon style est un peu manga", affirme-t-elle. L'ancienne étudiante en ressources humaines lâche tout pour se consacrer à sa passion. Depuis plus d'un an, la jeune autrice est passée à l'étape suivante : écrire des livres. "Je voulais vendre des cartes postales, des stickers, des choses comme ça, et puis à un moment, je me suis dit, je ne peux pas juste vendre ça, il n'y a pas d'histoire derrière", explique Chérine Machado. C'est en voyant que sa petite sœur n'arrive pas à comprendre les sujets sérieux qu'on lui enseigne en classe qu'elle a le déclic.
L'autisme, un grand thème pour un grand projet
Dès lors, Chérine se lance dans une histoire à partir d'une illustration qu'elle avait déjà réalisée. Elle emploie des mots simples et percutants, tout en les imprégnant de poésie et de magie, pour qu'ils collent à ses dessins. L'auteure joue sur les émotions de ses jeunes lecteurs, pour véhiculer encore plus simplement son message. Elle exploite au maximum ses dessins aux couleurs douces et rassurantes, dessine des personnages enfantins et des décors simples mais envoûtants. Après un assemblage minutieux, elle voit naître son premier ouvrage, Le Jardin des émotions, Livre 1 : L'autisme.
Tout au long de l'album, Chérine propose aux lecteurs un regard différent sur l'autisme à travers un duo fraternel. Loin de toute volonté de jugement, l'autrice souhaite que ses lecteurs s'identifient aux personnes qui vivent avec ce handicap. Selon la maison de l'autisme, "en France, près d’une personne sur 100 serait concernée par l’autisme". Un chiffre qui montre bien l'importance du sujet dès le plus jeune âge.
Pour cela, elle rencontre des parents d'enfants autistes, se rend dans des écoles pour en parler avec des élèves, écoute les appréciations et conseils de chacun… Un parcours pas toujours facile, mais nécessaire, "des personnes m'ont dit "l'autisme, c'est un handicap pur". Le fait que j'en parle en tant que super-pouvoir, certains ont été vexés. Mais d'autres m'ont dit, "chacun est libre de voir son handicap comme il le veut, une force ou une faiblesse.""
Une collaboration créative unique
Mais c'est vraiment la rencontre avec Michelle, une jeune éditrice indépendante, qui guidera ce premier tome vers sa forme finale. C'est sur les réseaux que les deux mordues de littérature se rencontrent. Michelle, intriguée par le travail de Chérine, lui expose son passif d'étudiante en métiers du livre et lui propose de refaire la maquette de son premier tome. Elle travaille une nouvelle organisation des textes et des images, pour former un ouvrage plus homogène et créatif. C'est ainsi qu'une collaboration doublée d'une amitié débute, unie par l'amour porté au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
Le premier défi de leur duo en autoédition : développer la commercialisation du livre. Un choix exprimé par Chérine, "je ne voulais pas passer par une maison d'édition, je voulais que ça reste mon histoire, qu'on ne change pas mes dessins. Des fois, ils nous imposent des illustrateurs." Michelle complète, "Moi non plus, je ne veux pas lancer une grande maison d'édition. Je veux juste proposer mes services et pouvoir aider les personnes comme Chérine qui se sont lancées dans l'auto-édition et qui veulent vraiment garder leur projet pour eux."
Petit à petit, leur travail intéresse les libraires. Elles placent leur livre dans trois librairies de Blois, une à Amboise ou encore dans les Cultura du Loir-et-Cher. Elles se rendent dans des salons du livre pour des dédicaces et des rencontres. Mais le principal de leur activité se passe en réalité sur Ulule. Sur ce site de collectes et de prévente, les deux amies en appellent aux curieux donateurs, pour financer la suite de leur projet : le tome 2 du Jardin des émotions.
Concrétiser l'aventure d'une vie
Grâce à une cagnotte ouverte jusqu'au 10 décembre (dans laquelle vous pouvez encore participer), Chérine et Michelle espèrent récolter au moins 1200 euros afin de financer l'impression du second livre. "Ce premier projet, on ne va pas en vivre. On ne va peut-être même pas gagner d'argent dessus. Avec les livraisons, les frais, etc. Tant qu'on fait une opération blanche, on est contentes. Parce qu'on aura réussi à passer notre message et à créer quelque chose." consentent Michelle et Chérine.
Pour ce deuxième tome, le thème sera celui de la maladie d'Alzheimer. Un sujet qui touche au moins 3,5 millions de personnes en France en 2025, dont 1,4 million de malades, selon France Alzheimer. Un sujet connu de Chérine, "Alzheimer, je l'ai vécu particulièrement avec mes grands-parents, et j'ai eu pas mal de proches qui l'ont vécu, donc je me suis inspirée de ce que je connaissais".
Une nouvelle étape importante avant de concrétiser leur projet commun de salon du livre. Prévu pour le 23 et 24 mai 2026, à la Chaussée Saint Victor, ce nouveau salon local permettra aux jeunes auteurs et dessinateurs de la région Centre-Val-de-Loire de venir exposer leur travail. "On a lancé un concours "étoile filante", jusqu'à janvier, où Michèle va aider la personne gagnante à éditer son projet jusqu'à l'impression. Les inscriptions sont encore ouvertes !", explique Chérine.
Né d'une volonté d'émancipation et de liberté vis-à-vis des grosses structures, ce projet permet aux deux artistes indépendantes de découvrir un autre pan de leur métier, parfois très compliqué. Un nouvel horizon pour Chérine et Michelle qui espèrent faire connaître leur travail dans toute la région et pourquoi pas au-delà ?