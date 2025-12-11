Nos idées sorties pour le week-end du 12 au 14 décembre

Comme chaque semaine, découvrez nos idées sorties pour le week-end. Rendez-vous du 12 au 14 décembre 2026.

La précédente édition avait rassemblé 26 000 visiteurs : Le Loire Art Show est de retour depuis une semaine à Orléans. Jusqu’au 21 décembre, des œuvres street-art sont à découvrir en plein centre-ville, dans le sous-sol des Halles Châtelet. L’entrée au public se fait en passant par la boutique Duralex.

Le Château de Versailles comme vous ne l’avez jamais vu ! A compter de ce samedi et jusqu’au 3 janvier, une visite-spectacle est proposée à la tombée de la nuit, lorsque le château se vide de ses visiteurs de la journée. Des musiciens, danseurs, chanteurs, escrimeurs et comédiens animeront les lieux, pour vous faire vivre un évènement inoubliable.

À deux pas du musée Grévin à Paris, c’est tout nouveau ! Une nouvelle expérience insolite est à découvrir dans le 9ème : la Cheese Experience. Alors, ça s’adresse aux amoureux du fromage puisqu’il s’agit d’une expérience immersive durant laquelle vous dégusterez du fromage comme jamais auparavant. Vous traverserez 9 salles thématiques, pour en apprendre plus sur le Munster, le Comté ou le Roquefort.

De la musique évidemment, avec pas mal de concerts évènements au programme de ce week-end : Héléna sera sur la scène d’Antarès au Mans ce vendredi soir, Marine au Palais des Congrès de Tours samedi, et Julien Doré même jour à Co’Met à Orléans. A l’Accor Arena de Paris, c’est la tournée évènement de cette fin d’année : Soprano sera sur scène dès ce jeudi soir et jusqu’à dimanche avec son « Freedom Tour ».

76 000 personnes ont assisté aux festivités l’an dernier : ce week-end a lieu l’évènement « Les habits de lumières » à Épernay : vidéos‑mapping, spectacles vivants, animations musicales, et feu d’artifice vous attendent durant ces 4 jours.