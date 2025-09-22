Ne manquez pas la 5ème édition de l’Orléans Bière Festival !
4 octobre 2025 à 11h00
45000 Orléans
Payant
5 euros en prévente - 6 euros sur place
Le festival orléanais de la bière artisanale revient pour une 5ème édition le samedi 4 octobre 2025. Rendez-vous au Campo Santo d’Orléans, pour découvrir plus de 30 brasseries françaises.
L’évènement caritatif est organisé par le Lions Club Orléans Université et le LEO Club Orléans Cenabum du Lys, et les bénéfices seront reversés à l’association ESOPE, une épicerie solidaire à destination des étudiants orléanais en difficulté financière. Voilà donc une bonne raison de venir découvrir les produits de plus de 30 brasseurs, avec modération évidemment.
Le public ira à la rencontre de passionnés, pour la plupart français. Mais cette année, une brasserie étrangère, venue des Pays-Bas, est invitée. De nombreuses offres de restauration seront à découvrir, avec la présence de food trucks sucrés et salés. Concerts, spectacles de magie, et jeux à disposition rythmeront également votre journée.
Programme de la journée :
- 11h : Ouverture des portes
- 14h : Cotton Club (jazz)
- 15h45 : Remise des prix du concours Brassam
- 16h : Deep Turtles (rock)
- 18h : The Bards of Sweeney (rock irlandais)
- 19h55 : Remise du prix du tournoi MPG x OBF
- 20h : Kiss of Bliss (pop rock)
- 21h30 : DJ Set B2B : A-Dry x The KLN (electro)
- 23h : Fermeture des portes
Avis donc aux passionnés : l’entrée est à 5 euros en prévente, 6 euros sur place. Et n'oubliez pas votre verre !