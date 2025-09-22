Ne manquez pas la 5ème édition de l’Orléans Bière Festival !

L’évènement caritatif est organisé par le Lions Club Orléans Université et le LEO Club Orléans Cenabum du Lys, et les bénéfices seront reversés à l’association ESOPE, une épicerie solidaire à destination des étudiants orléanais en difficulté financière. Voilà donc une bonne raison de venir découvrir les produits de plus de 30 brasseurs, avec modération évidemment.

Le public ira à la rencontre de passionnés, pour la plupart français. Mais cette année, une brasserie étrangère, venue des Pays-Bas, est invitée. De nombreuses offres de restauration seront à découvrir, avec la présence de food trucks sucrés et salés. Concerts, spectacles de magie, et jeux à disposition rythmeront également votre journée.

Programme de la journée :

11h : Ouverture des portes

14h : Cotton Club (jazz)

15h45 : Remise des prix du concours Brassam

16h : Deep Turtles (rock)

18h : The Bards of Sweeney (rock irlandais)

19h55 : Remise du prix du tournoi MPG x OBF

20h : Kiss of Bliss (pop rock)

21h30 : DJ Set B2B : A-Dry x The KLN (electro)

23h : Fermeture des portes

Avis donc aux passionnés : l’entrée est à 5 euros en prévente, 6 euros sur place. Et n'oubliez pas votre verre !

>> La Billetterie ICI