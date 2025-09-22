Les Trophées du sport à Orléans : découvrez ce tout nouveau rendez-vous !

Inspirée par les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, La République du Centre a voulu, à son tour, mettre en lumières et rassembler les acteurs du sport local. En partenariat avec le Département du Loiret, le quotidien loirétain remettra le 7 octobre prochain 10 trophées pour récompenser tous les sports, haut niveau comme amateur, le bénévolat, l’inclusion ou encore l’engagement des clubs.

Voici les 10 catégories et les nominés :

La Sportive : Manon Apithy-Brunet (escrime), Martha Fawaz (judo), et Léane Tabu (cyclisme)

: Manon Apithy-Brunet (escrime), Martha Fawaz (judo), et Léane Tabu (cyclisme) Le Sportif : Boladé APithy (escrime), Louis Hardouin (cyclisme) et Lorenzo Thirouard-Samson (basket)

Boladé APithy (escrime), Louis Hardouin (cyclisme) et Lorenzo Thirouard-Samson (basket) Le collège (qui récompense les établissements qui mettent des dispositifs en œuvre pour promouvoir le sport) : Collège Guillaume de Lorris, Jean-Joudiou à Châteauneuf-sur-Loire, et Pierre-Auguste-Renoir à Ferrières-en-Gâtinais.

(qui récompense les établissements qui mettent des dispositifs en œuvre pour promouvoir le sport) : Collège Guillaume de Lorris, Jean-Joudiou à Châteauneuf-sur-Loire, et Pierre-Auguste-Renoir à Ferrières-en-Gâtinais. L’éducateur : Clémentine Cavalli (Galaxy Cheer All Stars – cheerleading) à Montargis, Morgan Langlois (USM Saran Basket), et Roman Lissowski (AS Marcilly Golf)

: Clémentine Cavalli (Galaxy Cheer All Stars – cheerleading) à Montargis, Morgan Langlois (USM Saran Basket), et Roman Lissowski (AS Marcilly Golf) Le dirigeant : Didier Bouriez (RC Orléans), Imad El Doukami (Orléans Futsal) et Sébastien Vatan (Tennis Club de Gien)

Didier Bouriez (RC Orléans), Imad El Doukami (Orléans Futsal) et Sébastien Vatan (Tennis Club de Gien) Handisport : Badminton club de Gien, Pauline Beaufour-Pellé (parabadminton) et Marie Ngoussou-Ngouyi (sprinteuse à l’EC Orléans-CJF)

Badminton club de Gien, Pauline Beaufour-Pellé (parabadminton) et Marie Ngoussou-Ngouyi (sprinteuse à l’EC Orléans-CJF) Le bénévole : Jean-Michel Pourin (US Orléans Football), Dany et Jean-Bernard Porthault (Orléans Loiret Basket, Open de Tennis d’Orléans), et Alexandrine Mirivel (SMOC Saint-Jean-de-Braye Volley-ball).

: Jean-Michel Pourin (US Orléans Football), Dany et Jean-Bernard Porthault (Orléans Loiret Basket, Open de Tennis d’Orléans), et Alexandrine Mirivel (SMOC Saint-Jean-de-Braye Volley-ball). Le club : Bi-club Chapellois, Comité d’organisation du Tour du Loiret et US Orléans.

: Bi-club Chapellois, Comité d’organisation du Tour du Loiret et US Orléans. Le coup de cœur du jury : Stéphane Goudou (directeur de l’Open paratennis du Loiret), Laurent Thomas (président du comité régional handisport), et l’Union Pétanque Argonnaise.

: Stéphane Goudou (directeur de l’Open paratennis du Loiret), Laurent Thomas (président du comité régional handisport), et l’Union Pétanque Argonnaise. L’espoir : Quentin Chenuet (marcheur du Saran LAC), Alban Simonnet (demi-centre du Saran Loiret Handball), et Marie Ngoussou-Ngouyi (printeuse à l’EC Orléans-CJF).

La soirée sera par ailleurs animée par une athlète d’envergure, la sabreuse Cécilia Berder, médaille d’argent par équipe aux JO Tokyo et or par équipe aux Championnats du Monde 2018, et triple Championne de France. 4.000 personnes sont attendues au Zénith pour cette soirée.

Si vous souhaitez participer à cette soirée unique, et partager votre amour pour le sport, il vous suffit de vous inscrire avec une adresse mail sur le site dédié. Et c’est gratuit !