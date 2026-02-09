À 13 ans, il réalise une traversée “surhumaine” pour sauver sa famille

Un adolescent australien de 13 ans, Austin Appelbee, est devenu un héros après avoir accompli une performance incroyable pour sauver sa famille.

La famille était en vacances le long de la côte sud‑ouest de l’Australie, près de Quindalup dans la baie de Geographe, lorsqu’une brusque montée des vents et des vagues a propulsé leurs planches de paddle et leur kayak loin de la côte. Ce qui avait commencé comme une activité de plein air paisible s’est rapidement transformé en une situation dangereuse, au cours de laquelle Austin et ses proches ont dérivé de plus en plus loin dans l’océan Indien.

Face à ce scénario alarmant, la mère de famille a pris la décision difficile d’envoyer Austin nager jusqu’à la côte pour obtenir de l’aide, une décision qu’elle a qualifiée plus tard de l’une des plus difficiles de sa vie.

Austin a d’abord essayé de gagner la côte en kayak, mais lorsque l’embarcation a commencé à prendre l’eau dans les conditions agitées, il a abandonné le kayak et s’est mis à nager. Il portait un gilet de sauvetage au début, mais au bout de deux heures, il a réalisé que celui‑ci le ralentissait et l’empêchait d’avancer vers le rivage. Il a alors pris la décision audacieuse de s’en débarrasser et de continuer sans aide flottante, ce qui a grandement augmenté la difficulté de son parcours.

Après quatre heures de combat contre les vagues, la fatigue, le froid et la distance, Austin est finalement arrivé sur la plage, épuisé. Il a ensuite couru encore plusieurs kilomètres à travers le littoral pour trouver un téléphone et lancer l’alerte aux services de secours.

Sa détermination a permis de déclencher une opération de sauvetage impliquant des hélicoptères et des bateaux. Grâce aux informations détaillées fournies par le garçon — notamment la description des planches et du kayak — les secours ont repéré la mère, son fils de 12 ans et sa fille de 8 ans, épuisés mais toujours vivants. Ils étaient environ 14 kilomètres au large, accrochés à une planche, lorsqu’ils ont été localisés et ramenés en sécurité.