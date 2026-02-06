Mentissa dévoile "La chanson d'amour", un titre intime de son futur album

Son deuxième album n’est attendu qu’au printemps, mais Mentissa a déjà décidé de faire quelques surprises à ses fans en dévoilant plusieurs titres.

Après La vie qu’on mène, un premier extrait rythmé par des synthés aux accents des années 80, place désormais à un deuxième morceau : La chanson d’amour. Un titre né à la toute fin de l’enregistrement de son deuxième album, en collaboration avec Jet (Ben Mazué) et Noé Preszow.

Une chanson très intime que la chanteuse, révélée dans The Voice, a confié avec émotion à son public. "Je suis fière parce qu’elle me ressemble : dans ma vulnérabilité, dans mes doutes, dans ma pudeur, dans mon envie d’aimer et de faire confiance sans avoir peur… Maintenant, elle est à vous", a écrit Mentissa dans l’un de ses posts sur les réseaux sociaux.

Un titre que l’artiste pourra défendre sur la scène de l’Olympia, le 5 novembre prochain.