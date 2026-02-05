Taylor Swift : son nouveau clip ne sera pas diffusé tout de suite sur You Tube
Publié : 5 février 2026 à 18h11 par Elodie Quesnel
Le dernier clip de Taylor Swift, "Opalite", est attendu ce vendredi 6 février. Mais pour ceux qui voulaient le découvrir sur You Tube, il faudra patienter jusqu'au dimanche 8 février. On vous explique pourquoi.
Les fans de Taylor Swift sont dans l’attente. La chanteuse américaine dévoilera ce vendredi 6 février, à 14 h, le clip de son dernier single Opalite, mais uniquement sur les plateformes Spotify et Apple Music. Il faudra patienter jusqu’au dimanche 8 février, à 14 h, pour le retrouver sur YouTube.
Vous vous demandez sûrement pourquoi cette diffusion a été scindée en deux ? Il s’agit tout simplement d’une stratégie visant à tenter de rester numéro un du classement.
Une question de prise en compte du nombre d'écoutes
Les règles de calcul des écoutes de chansons aux États-Unis ont changé. Les streams via YouTube ne sont plus pris en compte à la suite d’un différend concernant leur comptabilisation. En sortant donc le clip d’abord sur les plateformes Apple Music et Spotify, Taylor Swift s’assure que les écoutes de son single Opalite, liées au visionnage de la vidéo, augmentent fortement et lui permettent ainsi d’obtenir la première place du classement Billboard Hot 100.