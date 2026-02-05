Taylor Swift : son nouveau clip ne sera pas diffusé tout de suite sur You Tube

Les fans de Taylor Swift sont dans l’attente. La chanteuse américaine dévoilera ce vendredi 6 février, à 14 h, le clip de son dernier single Opalite, mais uniquement sur les plateformes Spotify et Apple Music. Il faudra patienter jusqu’au dimanche 8 février, à 14 h, pour le retrouver sur YouTube.

Vous vous demandez sûrement pourquoi cette diffusion a été scindée en deux ? Il s’agit tout simplement d’une stratégie visant à tenter de rester numéro un du classement.