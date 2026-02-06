Franck Lenar (Star Academy) fera la première partie de ce groupe star

Franck Lenar, révélé par la Star Academy, franchit une nouvelle étape majeure. L’ancien académicien assurera la première partie de Calema lors d’un concert événement à l’Accor Arena de Paris, une consécration précoce pour le jeune artiste.

Révélé au grand public lors de la saison 2024 de la Star Academy, Franck Lenar continue de tracer sa route avec méthode et ambition. Demi-finaliste de l’émission remportée par Marine, le jeune chanteur n’a pas cherché à brûler les étapes. Après la fin de l’aventure télévisée, il a pris le temps de poser les bases de son univers musical, entre pop introspective et influences actuelles.

Depuis quelques mois, Franck Lenar enchaîne les premières sorties. Son single Morpheùs, dévoilé à l’automne, a marqué le début de sa carrière discographique, avant l’arrivée en janvier du titre Happy Birthday, qui commence à trouver son public. Signé sur le label de Tayc, l’artiste confirme qu’il compte s’inscrire dans la durée, loin des effets de mode.

De La Star Academy à une première partie à l’Accor Arena

La nouvelle vient confirmer cette montée en puissance. Franck Lenar assurera la première partie du groupe Calema le 21 février prochain à l’Accor Arena, une scène mythique qu’il retrouvera à peine plus d’un an après sa participation à Star Academy. Une opportunité exceptionnelle pour un artiste encore au début de son parcours.

Sur ses réseaux sociaux, Franck Lenar n’a pas caché son enthousiasme, évoquant un séjour récent au Portugal comme déclencheur de cette collaboration. Reconnaissant, il a tenu à remercier les deux frères de Calema pour leur confiance et pour lui permettre de se produire « aussi vite » dans une salle de cette envergure. Une annonce saluée par plusieurs anciens académiciens ainsi que par sa professeure de chant, fiers de voir l’un des leurs franchir un nouveau cap.

Originaire de Sao Tomé-et-Principe, Calema connaît un immense succès dans les pays lusophones. Le duo enchaîne les albums et les tubes, cumulant des centaines de millions d’écoutes et de vues sur les plateformes. Leur tournée française, qui débutera mi-février, passera par plusieurs Zénith avant ce rendez-vous parisien très attendu.

Pour Franck Lenar, cette première partie représente bien plus qu’un simple concert : c’est une validation artistique et un signal fort envoyé à l’industrie. L’après-Star Academy se construit, pas à pas, sous les meilleurs auspices.