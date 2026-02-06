Main Square 2026 : les nouvelles têtes d’affiches

Le Main Square Festival enrichit encore la programmation de sa 20ᵉ édition. Les organisateurs viennent d’annoncer une nouvelle vague d’artistes qui se produiront du 3 au 5 juillet 2026 à la Citadelle d’Arras. Une sélection mêlant têtes montantes de la scène internationale, rock sous haute tension et projets groovy, fidèle à l’identité du Main Square.

Le vendredi s’annonce résolument pop avec l’arrivée de Jessie Murph, figure montante de la pop mondiale. Révélée par une écriture intime et une voix brute, l’artiste navigue entre pop, soul et influences urbaines. Elle partagera l’affiche avec Linka Moja, dont l’univers engagé mêle folk, rock et soul, pour une ouverture tout en émotions.

Programmation festival entre rock et groove

Le samedi, le Main Square prendra une tournure nettement plus rock. Le trio mexicain The Warning fera son retour à Arras avec un set annoncé comme explosif. Les trois sœurs, désormais incontournables, incarnent un rock moderne et puissant. Dans un registre post-punk et new wave, Radio Free Alice apportera ses guitares lumineuses et son efficacité scénique, tandis que Keo, jeune formation londonienne, insufflera une énergie brute et viscérale.

Le dimanche mettra à l’honneur le groove et les sonorités hybrides. Le duo néo-zélandais Balu Brigada déploiera sa pop alternative aux textures électroniques, déjà saluée par la presse internationale. Place ensuite à VOILÀ, duo indie-pop à l’esthétique singulière, avant que Supermodel ne vienne brouiller les frontières entre punk, funk et dancefloor.

Avec ces annonces, tous les artistes programmés sur la Main Stage et la seconde scène, désormais baptisée Vauban, sont connus.

La programmation festival du Main Square 2026 confirme sa volonté de faire dialoguer patrimoine, découvertes et artistes internationaux.