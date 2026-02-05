Bruno Mars sera ambassadeur du Record Store Day 2026
Publié : 5 février 2026 à 9h00 par Elodie Quesnel
Bruno Mars sortira pour l'occasion une compilation intitulée The Collaborations le 18 avril, disponible seulement chez les disquaires.
Un nouvel album, une tournée mondiale et désormais un rôle d’ambassadeur : l’année 2026 s’annonce chargée pour Bruno Mars.
À l’occasion du Record Store Day 2026 (Disquaire Day en français), le chanteur américain a été choisi comme ambassadeur de l’événement, qui se tiendra cette année le 18 avril.
Pour marquer l’occasion, Bruno Mars publiera The Collaborations, une compilation mettant en avant ses collaborations les plus marquantes. Des titres comme Uptown Funk avec Mark Ronson, Die With A Smile avec Lady Gaga, ou encore Apt., nommé aux Grammy Awards et enregistré avec Rosé, figureront sur ce LP.
En amont, l’artiste s’associera à plus de 200 disquaires aux États-Unis pour le lancement de son quatrième album studio, The Romantic. Des soirées d’écoute seront organisées le 25 février, deux jours avant sa sortie mondiale prévue le 27 février.
C'est quoi le Disquaire Day ?
Le Disquaire Day, aussi appelé Record Store Day, est une journée internationale dédiée au soutien des disquaires indépendants, organisée chaque année au printemps. Créé aux États-Unis en 2007, l’événement vise à célébrer la culture du disque et à encourager l’achat de musique dans les commerces de proximité, à l’heure du streaming. À cette occasion, les magasins participants proposent des sorties exclusives en éditions limitées, souvent très recherchées, ainsi que des concerts, showcases et rencontres d’artistes. En France, le Disquaire Day est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vinyles et de musique, mettant en lumière le rôle essentiel des disquaires dans la vie culturelle locale.