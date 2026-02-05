Bruno Mars sera ambassadeur du Record Store Day 2026

Un nouvel album, une tournée mondiale et désormais un rôle d’ambassadeur : l’année 2026 s’annonce chargée pour Bruno Mars.

À l’occasion du Record Store Day 2026 (Disquaire Day en français), le chanteur américain a été choisi comme ambassadeur de l’événement, qui se tiendra cette année le 18 avril.

Pour marquer l’occasion, Bruno Mars publiera The Collaborations, une compilation mettant en avant ses collaborations les plus marquantes. Des titres comme Uptown Funk avec Mark Ronson, Die With A Smile avec Lady Gaga, ou encore Apt., nommé aux Grammy Awards et enregistré avec Rosé, figureront sur ce LP.

En amont, l’artiste s’associera à plus de 200 disquaires aux États-Unis pour le lancement de son quatrième album studio, The Romantic. Des soirées d’écoute seront organisées le 25 février, deux jours avant sa sortie mondiale prévue le 27 février.