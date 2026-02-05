Budget 2026 : de bonnes nouvelles pour le portefeuille des Français

Le budget 2026 a été officiellement adopté, et il apporte plusieurs mesures concrètes pour soutenir le pouvoir d’achat des Français.

Étudiants, actifs, retraités ou propriétaires, chacun pourra bénéficier de certains allègements financiers dès cette année.

Pour les étudiants, la rentrée s’annonce plus douce. À partir du 1er mai, les repas dans les restaurants universitaires passeront à 1 euro, contre 3,30 euros actuellement. Une mesure qui vise à faciliter l’accès à une alimentation équilibrée pour tous, quel que soit le budget des étudiants.

Du côté des actifs, la prime d’activité sera revalorisée. En moyenne, les bénéficiaires verront leur prime augmenter de 50 euros, touchant ainsi près de 3 millions de personnes. Les aides au logement connaissent également un coup de pouce : les APL, jusqu’ici gelées, seront revalorisées en fonction de l’inflation à partir du 1er octobre, renforçant le soutien aux ménages modestes.

Le barème de l’impôt sur le revenu sera lui aussi ajusté : chaque tranche bénéficiera d’une revalorisation de 0,9%. Conséquence directe : les personnes gagnant moins de 1.662,50 euros nets par mois ne paieront plus d’impôt. Pour les retraités, le gouvernement a choisi de préserver l’abattement fiscal de 10%, refusant le passage à un abattement forfaitaire de 2.000 euros qui aurait augmenté l’imposition pour beaucoup d’entre eux.

Les aides à la transition énergétique ne sont pas oubliées. Le dispositif MaPrimeRénov, suspendu depuis le 1er janvier, sera relancé avec un budget maintenu à 3,5 milliards d’euros, permettant de financer 120 000 rénovations. Cette mesure soutient non seulement le pouvoir d’achat, mais aussi la transition écologique des foyers français.