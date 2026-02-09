Un duo pas comme les autres : Peyo et Hassen, au service des patients en fin de vie

Découvrez un duo unique qui transforme la fin de vie en un moment d’humanité et de réconfort.

En 2011, Hassen Bouchakour adopte Peyo, un étalon au comportement pour le moins atypique. Très vite, le cheval révèle une sensibilité particulière et un don étonnant : il est capable de détecter instinctivement les personnes affaiblies, et même certaines maladies graves comme des cancers ou des tumeurs.

Ce talent hors du commun a inspiré Hassen, qui, en 2016, fonde l’association Les Sabots du Cœur. Sa mission : promouvoir un accompagnement humaniste et bienveillant auprès des patients en fin de vie. Grâce à Peyo, Hassen met en place une approche innovante qui combine la présence animale et l’accompagnement humain. Le cheval se déplace librement dans les hôpitaux, apportant réconfort et apaisement aux patients. Sa simple présence contribue à réduire l’anxiété et, dans certains cas, diminue même le besoin de médicaments.

Mais l’action ne s’arrête pas là. Une fois que Peyo a détecté les patients nécessitant un soutien particulier, Hassen prend le relais. Il intervient pour organiser la vie dans la fin de vie : écouter et cerner les angoisses, réaliser les derniers souhaits, trouver des solutions financières ou matérielles pour les familles les plus précaires. Son rôle inclut également un accompagnement plus technique et délicat, comme la préparation des corps des défunts grâce à la thanatopraxie, et l’organisation des funérailles.

À travers cette démarche, Hassen et Peyo proposent une approche globale et profondément humaine, qui replace la dignité et la sérénité des patients au cœur des soins. L’association Les Sabots du Cœur incarne ainsi un modèle d’accompagnement où la sensibilité, la compassion et le respect des dernières étapes de la vie se conjuguent.