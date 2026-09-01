À l’UTMB, Jonathan Naboulet franchit la ligne d’arrivée grâce à 42 guides

C’est une arrivée qui restera forcément à part. Ce week-end, alors que les meilleurs traileurs du monde s’attaquaient à l’UTMB, l’une des performances les plus remarquées était celle de Jonathan Naboulet. Tétraplégique depuis un accident de rugby, l’Ariégeois a réussi à parcourir l’intégralité des 174 kilomètres de l’épreuve, autour du Mont-Blanc.

Un parcours déjà considéré comme extrêmement exigeant pour les coureurs valides : près de 10 000 mètres de dénivelé positif, des sentiers de montagne et des barrières horaires à respecter. Jonathan Naboulet, lui, l’a réalisé installé dans une joëlette, un fauteuil roulant monoroue spécialement conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de participer à des parcours accidentés.

Mais derrière cet exploit individuel se cache surtout une impressionnante aventure collective. Pour permettre à Jonathan de franchir la ligne d’arrivée, l’association « Trail sans limite » a mobilisé 42 guides. Ils se sont relayés tout au long du parcours, par petites équipes et sur des portions de sentiers différentes.

Car ici, la difficulté ne consiste pas seulement à avancer pendant des dizaines d’heures : il faut également transporter le fauteuil et son passager dans les montées et sur les passages particulièrement techniques. Chaque relais permet donc aux guides de récupérer suffisamment pour poursuivre l’aventure avec le groupe suivant.

Le résultat est spectaculaire : Jonathan Naboulet et son équipe ont bouclé l’UTMB en un peu plus de 42 heures, en respectant le parcours intégral et les barrières horaires officielles. Une performance qui rappelle surtout que, dans certaines épreuves, la notion de performance individuelle peut prendre une tout autre dimension. Jonathan a franchi la ligne d’arrivée, mais derrière lui, ce sont 42 personnes qui ont contribué à le faire avancer. À l’UTMB, cette année, l’exploit était donc aussi celui d’une équipe.