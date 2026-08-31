La gagnante de la Star Ac’, Anisha Jo fait deux annonces pour la suite de sa carrière

Anisha Jo n'a visiblement pas l'intention de ralentir. Quelques années après sa victoire dans la Star Academy, la chanteuse malgache annonce deux rendez-vous particulièrement importants dans son parcours. La première annonce concerne le Stade de France. Le 25 septembre prochain, Anisha Jo participera à la grande veillée organisée à l'occasion de la venue en France du pape Léon XIV. Elle se produira devant près de 80 000 personnes, aux côtés notamment de Natasha St-Pier, Grégory Turpin et Monroe.

Et comme si cette date ne suffisait pas, la chanteuse a également révélé qu'elle rejoindrait en 2027 la tournée 500 voix pour Johnny, un grand spectacle hommage à Johnny Hallyday qui réunira chaque soir plusieurs centaines de choristes. Le spectacle prendra la route dès janvier 2027 et passera par plusieurs des plus grandes salles françaises, comme l'Accor Arena de Paris. La tournée s'inscrit dans le cadre des dix ans de la disparition de Johnny, survenue en décembre 2017.

Ces deux nouvelles pages soulignent la présence de plus en plus grandissante d’Anisha Jo dans le paysage musical français, quelques mois seulement après son retour à la musique avec son single Solitude.