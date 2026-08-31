Gims est inarrêtable, il sort encore un nouveau single

Il ressort le « Gims Beat » pour finir l’été en dansant ! Gims a dévoilé son nouveau single Désaccord, vendredi 28 août 2026. Sur sa célèbre rythmique afrobeat, le chanteur raconte les petites embrouilles et les demandes onéreuses de sa compagne. Comme à son habitude, Gims rythme son titre par un refrain accrocheur et entêtant. Avec Désaccord, Gims signe son troisième single de l’été (sans compter les invitations d’autres artistes), prouvant une nouvelle fois sa productivité inarrêtable. Il sera en concert à la Plénitude arena de Paris la Défense, le 16 décembre prochain.