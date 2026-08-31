Angèle voit grand : sa tournée Instinct Tour passera par Paris, Berlin et New York

Cette tournée accompagne la sortie du troisième album d'Angèle, Instinct, attendu le 16 octobre. Le projet a été lancé avec le titre "Une seule vie", dévoilé en single il y a quelques jours. Le tout premier extrait présenté au public, lui, associait la chanteuse au duo électro Justice, un clin d'œil qui n'est pas passé inaperçu du côté des amateurs de musiques électroniques.

Trois soirs consécutifs à l'Accor Arena

Côté France, le programme s'annonce copieux. La tournée démarrera début mars 2027 à l'Arena de Reims, avant qu'Angèle n'enchaîne trois dates à l'Accor Arena de Paris, les 8, 9 et 10 mars. En configuration debout, la salle parisienne pourrait accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs sur ces trois soirs. D'autres villes françaises sont au programme : Lille, Strasbourg, Amnéville, Nantes, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Lyon complètent cette étape hexagonale.

Cap sur l'Europe et l'Amérique du Nord

Au-delà des frontières françaises, Angèle multiplie les escales : Bruxelles, Barcelone, Londres, Berlin, Cologne, Amsterdam et Lausanne figurent au programme européen. La tournée traverse ensuite l'Atlantique, avec un passage par Montréal, puis par New York et Los Angeles. Les jauges y sont toutefois bien plus modestes que sur le Vieux Continent : entre 2 300 et 2 700 places pour les concerts américains, contre plusieurs milliers pour les salles européennes.

Une internationalisation construite depuis plusieurs années

Cette expansion ne relève pas de l'improvisation. Angèle travaille son public hors de la sphère francophone depuis plusieurs années déjà, avec notamment une collaboration avec Dua Lipa sur le titre "Fever" pendant la pandémie. Sa prestation aux côtés de Phoenix lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024 avait également marqué les esprits et renforcé sa visibilité à l'étranger. Elle s'était par ailleurs déjà produite aux États-Unis, notamment à Coachella, ainsi qu'au Canada, lors d'une mini-tournée précédente.

Le communiqué diffusé par l'organisateur de la tournée, insiste sur cette dynamique : Angèle confirmerait sa place parmi les rares artistes francophones capables de réunir un public à travers l'Europe et au-delà, une évolution qui illustrerait plus largement la montée en puissance des artistes francophones sur la scène internationale.

Billetterie : les dates à retenir

La prévente réservée aux détenteurs de carte Mastercard ouvrira le jeudi 3 septembre, suivie d'une prévente officielle le vendredi 4 septembre. La mise en vente générale, elle, est fixée au samedi 5 septembre à 11 heures. Bonne chance !