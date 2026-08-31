Tour Vibration 2026 : profitez de l’expérience VIP !

Le Tour Vibration revient en septembre avec trois grandes soirées gratuites en Centre-Val de Loire : le 5 septembre à Sorigny, le 12 septembre à Romorantin-Lanthenay et le 26 septembre à Châteauroux.

Et pour la deuxième année consécutive, Vibration vous permet de profiter du concert dans des conditions privilégiées grâce à ses Accès VIP.

Le principe ne change évidemment pas l’ADN du Tour Vibration : l’accès aux concerts reste entièrement gratuit, mais l'accès VIP est destiné à celles et ceux qui souhaitent vivre la soirée autrement.

Un espace VIP accessible dès 19h30

Votre Accès VIP vous permettra de rejoindre un espace dédié à partir de 19h30 et jusqu’à la fin du concert. Vous pourrez y profiter d’un réceptif comprenant alcool et softs à volonté et petits-fours.

Attention, le nombre d’Accès VIP est très limité pour chacune des trois étapes concernées : Sorigny, Romorantin et Châteauroux.

Pour retrouver les accès VIP disponibles pour chaque ville et réserver, rendez-vous dès maintenant, ici.

Réservez votre Accès VIP au Tour Vibration 2026

À savoir : cette prestation ne comprend pas de rencontre avec les artistes.

Gratuit pour un enfant de moins de 10 ans accompagné d'un adulte muni d'un billet Accès VIP - Plein tarif.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.