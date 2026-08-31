Le plus gros avion électrique du monde a pris son envol

Un avion entièrement électrique vient de prendre son envol. Le 12 août, le Heart X1 a décollé de l’aéroport de Plattsburgh, dans l’État de New York, avant de rester 27 minutes dans les airs. L’appareil a volé à une altitude relativement faible, autour de 340 mètres, pour ce premier essai destiné notamment à vérifier son comportement au décollage, en vol et à l’atterrissage.

Derrière cet appareil expérimental, on trouve Heart Aerospace, une entreprise américano-suédoise qui travaille sur l’ES-30, un futur avion régional capable d’accueillir une trentaine de passagers.

Et c’est là que l’expérience devient intéressante. Car contrairement à ce que l’on pourrait penser, faire voler un avion avec des moteurs électriques n’est plus le principal obstacle technologique. Le X1 a déjà démontré qu’il était possible de fournir plus d’un mégawatt de puissance grâce à une propulsion électrique.

Le véritable problème se trouve ailleurs : dans l’énergie nécessaire pour alimenter ces moteurs. Une batterie est beaucoup plus lourde, à quantité d’énergie équivalente, qu’un réservoir de kérosène. Or, dans l’aviation, chaque kilogramme compte. Plus on embarque de batteries, plus l’avion est lourd ; et plus l’avion est lourd, plus il faut d’énergie pour le faire voler.

C’est pourquoi l’ES-30 ne devrait pas être un avion électrique capable de traverser l’Atlantique. Son terrain de jeu sera beaucoup plus modeste : les liaisons régionales. En mode entièrement électrique, l’appareil devrait pouvoir parcourir environ 200 kilomètres. Pour aller plus loin, il pourra fonctionner en mode hybride, avec un générateur permettant de produire de l’électricité en vol.

Ce premier vol ne signe donc pas la fin du kérosène dans l’aviation. Il montre plutôt où l’électrification peut commencer à devenir crédible : sur de petits avions, pour de courtes distances.

Le X1 constitue ainsi une démonstration importante : les avions électriques savent désormais voler. Reste à leur donner suffisamment d’énergie pour aller loin.