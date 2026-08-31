Olivia Rodrigo récolte 20 millions de dollars pour la bonne cause avec son festival

À 23 ans seulement, Olivia Rodrigo fait preuve d’un esprit d’initiative qui force le respect. Non seulement gorge-t-elle les paroles de ses chansons de paroles dans lesquelles se reconnaissent non seulement des millions d’auditrices mais aussi d’auditeurs. Car la jeune femme utilise les mots et les situations justes, qui parlent à tout le monde.

Avec le Daisy Chain Field, elle monte d’un cran dans son implication auprès des femmes victimes d’injustices et / ou d’agressions. C’est en pensant à elles que lui est venue l’idée d’un tel festival. Pour l’y aider, un parterre de chanteuses de tous styles confondus.

Le concert a permis de récolter la somme de 20 M $ qui iront directement à diverses associations caritatives dont Baby2Baby qui fournit couches, nourriture et vêtements pour les nourrissons et enfants en bas âge ; l’association Black Mamas Matter Alliance veille à l’épanouissement et aux ressources des mamans afro américaines avant et après la grossesse ou encore Freeform qui porte assistance aux personnes victimes de violences en regard de leur genre en leur fournissant des fonds pour les aide à traverser ces difficiles épreuves. Un élan humaniste et désintéressé qui redonne foi en l’humanité.