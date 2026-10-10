À Tours, les Salons du Mariage et de l’Habitat réunis du 16 au 18 octobre

Le Salon du Mariage rassemblera plusieurs catégories de professionnels intervenant dans la préparation d’une cérémonie et d’une réception. Parmi les exposants figurent notamment des traiteurs, des lieux de réception, des créateurs de robes et costumes, des fleuristes, des photographes et vidéastes, ainsi que des professionnels de la décoration, de la bijouterie et de l’animation.

Pour aider les jeunes mariés, des wedding planners, officiants de cérémonie, coiffeurs et maquilleurs seront également présents. Le salon permettra aux visiteurs de découvrir les prestations proposées par ces différents métiers et de comparer les offres. Quatre défilés sont programmés au cours du week-end : deux le samedi, à 14h et 17h, et deux le dimanche, à 11h30 et 15h30.

Plus de 150 professionnels pour le Salon de l’Habitat

Installé dans le Grand Hall, le Salon de l’Habitat réunira plus de 150 spécialistes des différents secteurs liés au logement. Les professionnels présents couvriront notamment la construction, la rénovation énergétique, l’aménagement intérieur et extérieur, la décoration, la cuisine, l’immobilier et le financement. Le jardin et les solutions d’aménagement compléteront cette offre. Le salon donnera ainsi un aperçu des différents acteurs et solutions disponibles pour les projets de construction, de rénovation ou d’aménagement d’un logement.

Les deux salons se dérouleront simultanément au Parc des Expositions de Tours pendant trois jours. Cette organisation permet de regrouper, sur un même site, des professionnels issus de secteurs différents, du mariage à l'habitat. Les Salons du Mariage et de l’Habitat seront ouverts vendredi 16 et samedi 17 octobre de 10h à 19h, puis dimanche 18 octobre de 10h à 18h. L’entrée et le parking sont gratuits.