Justin Timberlake s'apprête à raconter son histoire face caméra. À partir du vendredi 11 décembre prochain, Apple TV proposera une série documentaire entièrement consacrée à la star américaine.

Baptisé Timberlake, ce programme en quatre parties reviendra sur les différentes étapes de la carrière du chanteur, de ses débuts au sein du boys band NSYNC à son immense succès en solo, en passant par ses activités au cinéma.

De Cry Me a River à Can't Stop the Feeling!, Justin Timberlake a marqué plusieurs générations avec ses tubes mêlant pop, R&B et funk.

Mais au-delà de ses succès musicaux, le documentaire entend également explorer une facette plus intime de l'artiste.

Justin Timberlake y évoquera ses triomphes, mais aussi ses difficultés personnelles et son rapport à la médiatisation. L'occasion pour lui de livrer sa propre version de son parcours, au-delà des gros titres de la presse.

Des images inédites et des témoignages exclusifs

Pour raconter ces trois décennies de carrière, Apple TV a fait appel à Fisher Stevens, réalisateur de la série documentaire Beckham, consacrée à l'ancien footballeur britannique David Beckham.

Le cinéaste s'appuie notamment sur des images d'archives jamais dévoilées au public, ainsi que sur des entretiens exclusifs avec les membres de la famille de Justin Timberlake, ses amis et ses collaborateurs.

Une plongée dans les coulisses de la vie de l'une des grandes figures de la pop internationale des années 2000.

Apple TV vient de dévoiler la bande-annonce de cette série documentaire, dont la diffusion s'étalera sur plusieurs semaines.

Les deux premiers épisodes seront disponibles le vendredi 11 décembre, suivis du troisième le vendredi 18 décembre. Le quatrième et dernier volet sera mis en ligne le mercredi 23 décembre 2026.

De quoi permettre aux fans de redécouvrir le parcours de Justin Timberlake sous un angle plus personnel, à quelques jours de Noël.