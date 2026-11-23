Révélée au sein du duo Vidéoclub avec le succès d’Amour plastique, puis remarquée en solo avec Plaisir risque dépendance et la mixtape Crèvecœur, Adèle Castillon poursuit son évolution. Avec son nouvel album (Re)belle, elle ne cherche pas à gommer les épisodes difficiles de son histoire, mais plutôt à les regarder autrement. Une manière de se raconter avec davantage de recul et de maturité, sans perdre cette spontanéité et cette insolence qui caractérisent son écriture.

Derrière son titre, (Re)belle explore à la fois la rébellion, mais aussi une beauté retrouvée et une réconciliation avec soi-même. À travers les douze morceaux, Adèle Castillon partage ses contradictions, ses émotions et les différentes étapes de sa reconstruction. L’album se construit autour d’une ambiance mélancolique, amplifiée par la voix douce et basse de l’artiste, mais aussi par le mélange orchestral des instruments acoustiques et des synthétiseurs.

Une pop teintée de mélancolie intérieure

Les textes sont particulièrement personnels, parfois bruts et sans détour, tandis que les mélodies conservent une légèreté pop qui contraste avec certains sujets abordés. La chanteuse évoque notamment sa famille dans FaceTime de famille ou -+-, ses relations amoureuses dans Stars internationales et Serre moi fort ou encore des expériences plus douloureuses dans SDK. Elle résume elle-même cette période comme une succession de secondes fois : retomber amoureuse, se réaligner et réapprendre à vivre.

Après les expérimentations de Crèvecœur, Adèle Castillon développe un univers de bedroom pop aux mélodies et aux textes faussement enfantins, entre douceur, ironie et mélancolie. Déjà portée par le succès de C'est tout moi et Été avec toi, cette nouvelle sortie s'accompagnera également d'une tournée d'envergure à travers la France. Adèle Castillon retrouvera notamment le public parisien avec deux concerts au Zénith en février 2027.